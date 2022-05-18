Нацдепозитарий продолжит срок зачисления денег по иностранным ценным бумагам

Национальный депозитарий Украины (НДУ) заявил о возможном продлении срока зачисления средств в иностранной валюте, полученных в результате проведения корпоративных событий иностранных эмитентов на банковский счет.

В НДУ заявили, что могут возникать задержки в движении валютных средств. Фото: Unsplash

Как сообщает пресс-служба НДУ, это связано с дополнительными процессами финансового мониторинга этих денег по трассе их движения до момента зачисления таких средств на счет Нацдепозитария.

"Это обусловлено значительным количеством нормативных документов по санкциям против Российской федерации, которые были введены и продолжают вводиться ряд стран в связи с военной агрессией против Украины", – отмечают в НДУ.

В Нацдепозитарии добавили, что специалисты госучреждения работают над решением этой проблемы, однако, в ближайшее время могут возникать задержки в движении валютных средств.

Национальный депозитарий Украины создан в соответствии с Законом Украины "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине" для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета.

Договор об учреждении Национального депозитария Украины подписан ГКЦБФР (сейчас Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, НКЦБФР – "Комментарии") и Национального банка Украины (НБУ) 18 декабря 1998 года.

Нацдепозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет НБУ в соответствии с компетенцией, определенной Законом.

12 октября 2013 года вступил в силу Закон Украины "О депозитарной системе Украины", согласно которому ПАО "НГУ" приобрело статус Центрального депозитария со дня регистрации НКЦБФР в установленном порядке правил Центрального депозитария.

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