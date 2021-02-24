«Нафтогаз» блокирует выдачу лицензий новым поставщикам газа, - эксперт

Постановление об обеспечении административного иска, принятое Окружным административным судом г. Киева по отношению к 16 поставщикам природного газа является, по сути, атакой на частный розничный бизнес поставщиков газа со стороны "Нафтогаза Украины", который испытывает проблемы с наращиванием собственной клиентской базы. Об этом заявил эксперт газового рынка Валентин Землянский, комментируя постановление Окружного админсуда Киева, которое предусматривает блокирование выдачи лицензий ряду новых поставщиков газа и запрет на выставление действующими поставщиками счетов за потребленный газ своим клиентам, пишут "Українські новини".

Поставка газа

"Как можно запретить поставщикам выполнять свои обязанности, которые прописаны в законе? "Нафтогаз" пытается задушить, таким образом, частный розничный бизнес на рынке газа", – полагает Валентин Землянский.

Эксперт напомнил, что "Нафтогаз" никогда не скрывал своих планов занять максимально большой объем розничного рынка газа.

"Они могут демпинговать, они могут выбить ценой любого другого поставщика, потому что у них есть постоянный доступ к дешевому украинскому газу "Укргаздобычи". Если мы хотим строить нормальный рынок, то начинать нужно было с открытия доступа к "Укргаздобыче", чтобы обеспечить население более дешевым газом. Однако для того, чтобы реализовать такое решение, нужна политическая воля, которая перевесит желание "Нафтогаза" самостоятельно распоряжаться всем газом государственной добычи", – напомнил Валентин Землянский.

По словам эксперта, если не принять меры сейчас, то после окончания контракта Андрея Коболева в 2024 году мы рискуем получить вместо газового рынка выжженную землю

Землянский выразил уверенность, что поставщики будут оспаривать решение Окружного админсуда Киева. Он считает, что подобные процессы влияют на репутацию газового рынка Украины и являются сдерживающими факторами для прихода в Украину иностранных инвесторов.

Напомним, 8 февраля Окружной админсуд Киева по делу №640/2658/21 принял постановление об обеспечении административного иска НАК "Нафтогаз Украины", которым временно до рассмотрения дела по существу запретил НКРЭКУ выдавать лицензии на поставки природного газа таким компаниям "Винница-Газсбыт", "Волынь-Газсбыт", "Днепропетровск-Газсбыт", "Житомир-Газсбыт", "Закарпат-Газсбыт", "Запорож-Газсбыт", "Ивано-Франковск-Газсбыт", "Киевобл-Газсбыт", "Ровно-Газсбыт", "Сумы-Газсбыт", "Харьков-Газсбыт", "Черновцы-Газсбыт", "Чернигов-Газсбыт".

Кроме того, Окружной админсуд Киева временно запретил действующим поставщикам природного газа "Винницагаз сбыт", "Волыньгаз сбыт", "Днепропетровскгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", "Запорожгаз сбыт", "Ивано-Франковскгаз сбыт", "Киевоблгаз сбыт", "Ровногаз сбыт", "Сумыгаз сбыт", "Харьковгаз сбыт", "Черновцыгаз сбыт", "Черниговгаз сбыт", "Николаевгаз сбыт", "Львовгаз сбыт", "Хмельницкгаз сбыт", "Закарпатгаз сбыт"" выставлять бытовым потребителям счета за потребленный природный газ до января 2021 года.

Напомним, один из независимых поставщиков газа для населения в Украине запустил неоднозначную рекламу для потребителей.

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