«Нафтогаз» блокирует выдачу лицензий новым поставщикам газа, - эксперт

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Станислав Молчанов
Постановление об обеспечении административного иска, принятое Окружным административным судом г. Киева по отношению к 16 поставщикам природного газа является, по сути, атакой на частный розничный бизнес поставщиков газа со стороны "Нафтогаза Украины", который испытывает проблемы с наращиванием собственной клиентской базы. Об этом заявил эксперт газового рынка Валентин Землянский, комментируя постановление Окружного админсуда Киева, которое предусматривает блокирование выдачи лицензий ряду новых поставщиков газа и запрет на выставление действующими поставщиками счетов за потребленный газ своим клиентам, пишут "Українські новини".
Поставка газа
Эксперт напомнил, что "Нафтогаз" никогда не скрывал своих планов занять максимально большой объем розничного рынка газа.
По словам эксперта, если не принять меры сейчас, то после окончания контракта Андрея Коболева в 2024 году мы рискуем получить вместо газового рынка выжженную землю
Землянский выразил уверенность, что поставщики будут оспаривать решение Окружного админсуда Киева. Он считает, что подобные процессы влияют на репутацию газового рынка Украины и являются сдерживающими факторами для прихода в Украину иностранных инвесторов.
Напомним, 8 февраля Окружной админсуд Киева по делу №640/2658/21 принял постановление об обеспечении административного иска НАК "Нафтогаз Украины", которым временно до рассмотрения дела по существу запретил НКРЭКУ выдавать лицензии на поставки природного газа таким компаниям "Винница-Газсбыт", "Волынь-Газсбыт", "Днепропетровск-Газсбыт", "Житомир-Газсбыт", "Закарпат-Газсбыт", "Запорож-Газсбыт", "Ивано-Франковск-Газсбыт", "Киевобл-Газсбыт", "Ровно-Газсбыт", "Сумы-Газсбыт", "Харьков-Газсбыт", "Черновцы-Газсбыт", "Чернигов-Газсбыт".
Кроме того, Окружной админсуд Киева временно запретил действующим поставщикам природного газа "Винницагаз сбыт", "Волыньгаз сбыт", "Днепропетровскгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", "Запорожгаз сбыт", "Ивано-Франковскгаз сбыт", "Киевоблгаз сбыт", "Ровногаз сбыт", "Сумыгаз сбыт", "Харьковгаз сбыт", "Черновцыгаз сбыт", "Черниговгаз сбыт", "Николаевгаз сбыт", "Львовгаз сбыт", "Хмельницкгаз сбыт", "Закарпатгаз сбыт"" выставлять бытовым потребителям счета за потребленный природный газ до января 2021 года.
Напомним, один из независимых поставщиков газа для населения в Украине запустил неоднозначную рекламу для потребителей.
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