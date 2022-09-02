"Нафтогаз" хочет обеспечить Европу газом на следующие отопительные сезоны

Украинская компания, занимающаяся нефтью и газом "Нефтегаз" планирует увеличить добычу энергетических ресурсов и таким шагом обеспечить Европу. Об этом говорит глава правления Нафтогаза Юрий Витренко в издании Reuters



Украинская компания хочет помочь Европе с газом. Фото из открытых источников

Российское нападение на территорию Украины привело к значительному ограничению поставок газа и других энергоносителей в страны ЕС. Это побуждает Европейский Союз пересмотреть свою зависимость от газа и нефти из России.

Юрий Витренко рассказал, что Украина может обеспечить Европу газом. Для этого необходимо инвестировать в украинскую экономику и газовый сектор. В качестве примера он привел план Маршала, по которому страны Европы получили значительные инвестиции из США.

Витренко предложил своеобразное ноу-хау – биотопливо. По словам главы правления Нафтогаза Украина сможет производить 10 млрд кубометров газа из биомассы. Эта цифра совпадает с тем, что Украину экспортировала в ЕС.

Большинство экспертов довольно скептически ставят к заявлениям Витренко, ведь Украина сама в значительной степени не наполнила свои резервы. Кроме того, Украине придется в таком случае отменить существующий в настоящее время запрет на продажу газа за границу. Хотя аналитики отмечают, что в перспективе можно рассматривать добычу сланцевого газа в Украине. Но большинство мест его нахождения пролегают по линии фронта боевых действий.

Что интересно, сам "Нафтогаз" оказался в дефолтном положении, потому что не оплатил проценты в прошлом месяце.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Россия прекратит поставки газа в страны Европы, если те согласятся ограничивать цену на энергоресурсы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!