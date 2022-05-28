"Нафтогаз" купил 7 бронированных внедорожников на почти 1 миллион евро: кому передадут машины

Одна из дочерних компаний "Нафтогаза" — "Нафтогазбезопасность" купила за почти один миллион евро 7 бронированных автомобилей Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Нефтегаз" приобрел семь бронированных Land Cruiser (фото из открытых источников)

Из опубликованного контракта стало известно, что договор был заключен 11 апреля. Общая стоимость – 950 тысяч евро. "Нафтогазбезопасность" приобрела внедорожники у швейцарской дочерней компании "Naftogaz Trading Europe AG". Следовательно, поставщик должен был поставить авто до 17 апреля.

В компании подтвердили информацию о покупке и заявили, что бронированные автомобили нужны для работников "Нафтогазбезопасности", обеспечивающих охрану объектов учредителя компании юридических лиц Группы Нафтогаз и других объектов нефтегазового комплекса.

"Во время военной агрессии РФ значительное количество наших сотрудников и объектов оказались в зоне, где ведутся боевые действия или существует реальная угроза обстрелов. Для сохранения жизни и здоровья работников, а также обеспечения устойчивой работы нефтегазовой системы, выполнения непосредственных уставных задач и возникла необходимость в приобретении специальной техники", — сообщили в "Нафтогазбезопасности".

Глава института публичной политики и консалтинга Сергей Быков пишет, что автомобили действительно приобрели для находящихся в зоне боевых действий работников, а не для обновления автопарка компании, как могу подумать большинство украинцев.

"Первое, что приходит в голову — на фоне войны менеджмент госкомпании решил обновить автопарк. Искать измену — это одна из составляющих нашего генетического кода, потому что слишком долго нас пытались обманывать как чужие, так и свои. А от госкомпании ничего хорошего мы давно не ждали. Как обыкновенно и бывает, первое мнение обманчиво. Бронированные автомобили поедут сотрудникам ГП "Нафтогазбезопасность", которые будут контролировать безопасность объектов Нафтогаза в зоне боевых действий. Там ездить на обычных автомобилях банально опасно, а работать "Нафтогазбезопасности" надо. Нужно и обеспечивать бесперебойную работу нашей газотранспортной системы. Еще один момент, свидетельствующий об отправке автомобилей именно во фронтовые регионы – коробка передач. Ну я очень сложно себе представляю, что даже региональный менеджер Нефтегаза будет ездить на Крузаке с механической коробкой передач. Ну и год выпуска авто: 2016 — 2017 мало намекает на барские изыски",- убежден эксперт. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Saudi Aramco признали самой дорогой компанией в мире.

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