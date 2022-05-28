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"Нафтогаз" купил 7 бронированных внедорожников на почти 1 миллион евро: кому передадут машины

В компании уже успели заявить, что бронированные внедорожники "существенно снизят риски для сотрудников ГП "Нафтогазбезопасность"

сегодня, 19:51
Автор:

Лиля Воробьева
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Одна из дочерних компаний "Нафтогаза" — "Нафтогазбезопасность" купила за почти один миллион евро 7 бронированных автомобилей Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Нафтогаз" купил 7 бронированных внедорожников на почти 1 миллион евро: кому передадут машины

"Нефтегаз" приобрел семь бронированных Land Cruiser (фото из открытых источников)

Из опубликованного контракта стало известно, что договор был заключен 11 апреля. Общая стоимость – 950 тысяч евро. "Нафтогазбезопасность" приобрела внедорожники у швейцарской дочерней компании "Naftogaz Trading Europe AG". Следовательно, поставщик должен был поставить авто до 17 апреля.

В компании подтвердили информацию о покупке и заявили, что бронированные автомобили нужны для работников "Нафтогазбезопасности", обеспечивающих охрану объектов учредителя компании юридических лиц Группы Нафтогаз и других объектов нефтегазового комплекса.

"Во время военной агрессии РФ значительное количество наших сотрудников и объектов оказались в зоне, где ведутся боевые действия или существует реальная угроза обстрелов. Для сохранения жизни и здоровья работников, а также обеспечения устойчивой работы нефтегазовой системы, выполнения непосредственных уставных задач и возникла необходимость в приобретении специальной техники", — сообщили в "Нафтогазбезопасности".

Глава института публичной политики и консалтинга Сергей Быков пишет, что автомобили действительно приобрели для находящихся в зоне боевых действий работников, а не для обновления автопарка компании, как могу подумать большинство украинцев.

"Первое, что приходит в голову — на фоне войны менеджмент госкомпании решил обновить автопарк. Искать измену — это одна из составляющих нашего генетического кода, потому что слишком долго нас пытались обманывать как чужие, так и свои. А от госкомпании ничего хорошего мы давно не ждали. Как обыкновенно и бывает, первое мнение обманчиво. Бронированные автомобили поедут сотрудникам ГП "Нафтогазбезопасность", которые будут контролировать безопасность объектов Нафтогаза в зоне боевых действий. Там ездить на обычных автомобилях банально опасно, а работать "Нафтогазбезопасности" надо. Нужно и обеспечивать бесперебойную работу нашей газотранспортной системы. Еще один момент, свидетельствующий об отправке автомобилей именно во фронтовые регионы – коробка передач. Ну я очень сложно себе представляю, что даже региональный менеджер Нефтегаза будет ездить на Крузаке с механической коробкой передач. Ну и год   выпуска авто: 2016 — 2017 мало намекает на барские изыски",- убежден эксперт.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Saudi Aramco признали самой дорогой компанией в мире.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/28/687562/
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