"Нафтогаз" купил 7 бронированных внедорожников на почти 1 миллион евро: кому передадут машины

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Лиля Воробьева
Одна из дочерних компаний "Нафтогаза" — "Нафтогазбезопасность" купила за почти один миллион евро 7 бронированных автомобилей Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщает "Экономическая правда".
"Нефтегаз" приобрел семь бронированных Land Cruiser (фото из открытых источников)
Из опубликованного контракта стало известно, что договор был заключен 11 апреля. Общая стоимость – 950 тысяч евро. "Нафтогазбезопасность" приобрела внедорожники у швейцарской дочерней компании "Naftogaz Trading Europe AG". Следовательно, поставщик должен был поставить авто до 17 апреля.
В компании подтвердили информацию о покупке и заявили, что бронированные автомобили нужны для работников "Нафтогазбезопасности", обеспечивающих охрану объектов учредителя компании юридических лиц Группы Нафтогаз и других объектов нефтегазового комплекса.
"Во время военной агрессии РФ значительное количество наших сотрудников и объектов оказались в зоне, где ведутся боевые действия или существует реальная угроза обстрелов. Для сохранения жизни и здоровья работников, а также обеспечения устойчивой работы нефтегазовой системы, выполнения непосредственных уставных задач и возникла необходимость в приобретении специальной техники", — сообщили в "Нафтогазбезопасности".
Глава института публичной политики и консалтинга Сергей Быков пишет, что автомобили действительно приобрели для находящихся в зоне боевых действий работников, а не для обновления автопарка компании, как могу подумать большинство украинцев.
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