Накопительных пенсий не будет как минимум до 2022 года - Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что накопительной пенсии не будет как минимум до 2022 года. Об этом она сообщила ресурсу Liga.net.

Верховная Рада не успевает рассмотреть законопроект о накопительных пенсиях. Фото: slovoidilo.ua

До конца 2020 года Верховная Рада не успеет рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине накопительные пенсии. Поэтому в 2021 году такой пенсии также не предвидится.

Марина Лазебная сообщает, что введение накопительных пенсий может стать реальностью в 2022, если соответствующий законопроект будет принят в первом квартале 2021 года.

В случае, если накопительную пенсионную систему не запустят в ближайшее время, для финансирования пенсий государство будет вынуждено повысить единый социальный взнос или другие налоги, за счет которых будет наполняется бюджет.

Министр социальной политики одобряет законопроект, но считает, что он нуждается в доработке.

Накопительная пенсия — это практически выплата на будущее. Такой вид пенсии формирует себе каждый украинец, ведь во время своей работы он платить ежемесячный взнос в размере 1% от заработной платы.

В таком случае каждый гражданин самостоятельно сможет накапливать себе пенсии. Институт Пенсионного фонда в то время нивелируется.

Напомним, что с начала декабря выросли прожиточный минимум и пенсии украинцев. Прожиточный минимум подняли для отдельных категорий населения, в частности, для лиц, утративших трудоспособность. Отныне сумма прожиточного минимума составляет 1769 гривен. Ранее эта выплата была меньше на 57 гривен. Пересчет пенсий и прожиточного минимума произойдет автоматически.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что глава Министерства социальной политики сообщила о повышении размера пенсий с 1 января 2021 года.









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