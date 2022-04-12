logo

BTC/USD

40342.41

ETH/USD

3035.54

LTC/USD

104.91

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Наличный курс доллара стабилизируется: в НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке
commentss НОВОСТИ Все новости

Наличный курс доллара стабилизируется: в НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке

НБУ заморозил курс доллара и евро до конца войны

сегодня, 13:44
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

С начала войны украинцы продали гораздо больше валюты, чем купили. Разница составляет более 350 миллионов долларов. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет GMS Info со ссылкой на информацию Нацбанка.

Наличный курс доллара стабилизируется: в НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке

Доллары - фото из открытых источников

Наличный курс, который в начале войны составлял 40 гривен за доллар и больше, на сегодняшний день опустился до 30 гривен. То есть, он максимально приблизился к официальному курсу, который зафиксировал НБУ.

Что касается европейской валюты, то в обменниках за нее просят 34 гривны за евро. При этом официальный курс НБУ составляет 31,77 гривны за евро.

Известно, что украинцы продали доллары и евро во время войны, тем самым насытив внутренний рынок иностранной валютой, что снизило ее фактическую стоимость.

"Учитывая положительную курсовую тенденцию в Национальном банке уже даже начали задумываться о частичном ослаблении валютных ограничений. Эти послабления будут осуществляться в очень медленном темпе, чтобы не нарушить стабильность банковской системы. Однако вполне возможно, что украинцы уже скоро смогут официально покупать у банка доллары и евро, пусть и в ограниченном количестве, однако по вполне доступному курсу", — отмечает издание.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. Россия планирует эмоционально встряхнуть своих граждан и настроить их еще больше против украинского народа. Россия в случае теракта обвинит Украину, в частности, добровольческие батальоны ВСУ, которые якобы готовят наступление, чтобы отомстить за зверства оккупантов в Буче и Краматорске.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gsminfo.com.ua/86263-ukrayinczi-masovo-pozbuvayutsya-vid-dolara-ta-yevro-shho-z-kursom.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!