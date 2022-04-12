Наличный курс доллара стабилизируется: в НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке

С начала войны украинцы продали гораздо больше валюты, чем купили. Разница составляет более 350 миллионов долларов. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет GMS Info со ссылкой на информацию Нацбанка.

Доллары - фото из открытых источников

Наличный курс, который в начале войны составлял 40 гривен за доллар и больше, на сегодняшний день опустился до 30 гривен. То есть, он максимально приблизился к официальному курсу, который зафиксировал НБУ.

Что касается европейской валюты, то в обменниках за нее просят 34 гривны за евро. При этом официальный курс НБУ составляет 31,77 гривны за евро.

Известно, что украинцы продали доллары и евро во время войны, тем самым насытив внутренний рынок иностранной валютой, что снизило ее фактическую стоимость.

"Учитывая положительную курсовую тенденцию в Национальном банке уже даже начали задумываться о частичном ослаблении валютных ограничений. Эти послабления будут осуществляться в очень медленном темпе, чтобы не нарушить стабильность банковской системы. Однако вполне возможно, что украинцы уже скоро смогут официально покупать у банка доллары и евро, пусть и в ограниченном количестве, однако по вполне доступному курсу", — отмечает издание.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. Россия планирует эмоционально встряхнуть своих граждан и настроить их еще больше против украинского народа. Россия в случае теракта обвинит Украину, в частности, добровольческие батальоны ВСУ, которые якобы готовят наступление, чтобы отомстить за зверства оккупантов в Буче и Краматорске.

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