Наличный курс доллара стабилизируется: в НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке

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Карина Ожерельева
С начала войны украинцы продали гораздо больше валюты, чем купили. Разница составляет более 350 миллионов долларов. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет GMS Info со ссылкой на информацию Нацбанка.
Доллары - фото из открытых источников
Наличный курс, который в начале войны составлял 40 гривен за доллар и больше, на сегодняшний день опустился до 30 гривен. То есть, он максимально приблизился к официальному курсу, который зафиксировал НБУ.
Что касается европейской валюты, то в обменниках за нее просят 34 гривны за евро. При этом официальный курс НБУ составляет 31,77 гривны за евро.
Известно, что украинцы продали доллары и евро во время войны, тем самым насытив внутренний рынок иностранной валютой, что снизило ее фактическую стоимость.
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. Россия планирует эмоционально встряхнуть своих граждан и настроить их еще больше против украинского народа. Россия в случае теракта обвинит Украину, в частности, добровольческие батальоны ВСУ, которые якобы готовят наступление, чтобы отомстить за зверства оккупантов в Буче и Краматорске.
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