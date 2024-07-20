Налоги будут расти: что толкает правительство к непопулярному решению

Кабинет Министров готовит обширный пакет повышения налогов. В частности, военный сбор может быть повышен с 1,5% до 5%.

Правительство планирует повышение налогов. Фото из открытых источников

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, дефицит госбюджета достигает полтриллиона гривен, а потому правительство вынуждено искать способы, где взять дополнительные средства.

"Вообще дефицит бюджета у нас 1,6 триллиона. Но это дефицит, обозначенный в бюджете и имеющий покрытие в виде заимствований микрофинансовой помощи. А вот полтриллиона, о которых идет речь, это деньги, которые нельзя привлечь со стороны. Это деньги, которые нужно найти в экономике Украины, потому что по условиям получения нами макроэкономической помощи ее нельзя использовать для безопасности и обороны. То есть, грубо говоря, это где-то 200 млрд, которые были использованы из-за отсутствия военно-технической помощи в начале этого года от американцев. И еще где-то 300-350 млрд – это деньги, которые нужно дополнительно потратить на новомобилизованных", – отметил Олег Пендзин.

По словам эксперта, единственный способ найти дополнительные полтриллиона гривен – это повысить налоги.

"Есть идея, чтобы часть этих средств покрыть за счет облигаций внутреннего займа, но Минфин постоянно привлекает оттуда деньги. Максимум, что мог, он уже вытащил. Есть еще способ экономического бронирования, но депутаты пока боятся к нему подходить. Поэтому остается вариант только поднимать налоги. Как бы вы ни крутили налоги, чтобы мы не придумывали — все равно это будет налог на конечного потребителя. Налог на добавленную стоимость — это налог на конечного потребителя. Военный сбор — это налог на конечного потребителя. Акциз — это налог на конечного потребителя. Даже 1% военного сбора с юридических лиц – все равно станет налогом на конечного потребителя. в любом случае все это переложит на нас с вами", – прокомментировал эксперт.