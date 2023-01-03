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Налоговая планирует проверить более 4 тысяч бизнесов: кого коснется

Государственная налоговая служба намерена проверить 2551 компаний и 1461 ФЛП в 2023 году.

сегодня, 12:30
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Автор:

Давиденко Евгения

В настоящее время ГНС планирует провести документальные проверки у 2085 компаний, 140 финансовых компаний-нерезидентов и 1461 ФЛП. Об этом сообщает Opendatabot. По данным сервиса, также планируется проверка уплаты ЕСВ и военного сбора: у 9 крупных, 85 средних и 232 малых предприятия.

Налоговая планирует проверить более 4 тысяч бизнесов: кого коснется

Фото: https://pixabay.com/


"97% плана-графика на 2023 год составляют налогоплательщики, плановые проверки которых не были проведены в 2022 году и те бизнесы, которые, по результатам представления отчетности в текущем году, имеют высокие риски неуплаты налогов", — говорится в сообщении.


В Opendatabot напомнили, что высокий риск проведения проверок имеют компании:

  • у которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;

  • имеют отношения с контрагентами, которые находятся в розыске или ликвидированы — если сумма операций больше 5% всего объема операций, но не менее 100 тысяч гривен;

  • о которых есть информация по уклонению от налогообложения;

  • имеющие признаки фиктивности;

  • регистрация которых отменена в судебном порядке;

  • относительно которых установлен факт неподачи налоговой отчетности в течение двух налоговых периодов;

  • которые находятся в розыске;

  • которые признаны банкротами.


В аналитической компании также обратили внимание, что согласно Налоговому Кодексу сроки проведения документальных плановых проверок остановлены "до прекращения или отмены военного положения".


"Комментарии" уже писали , что Министерство финансов обнародовало Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике. Они содержат меры, которые реализовало и планирует правительство и НБУ. В частности, документ предусматривает отмену моратория на налоговые проверки, а также единый налог в размере 2% и восстановление довоенного режима для таких плательщиков. Кроме того, необходимо разработать законопроект для обеспечения эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в заведениях розничной торговли с возобновлением ответственности за нарушение этих требований.





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Источник: https://opendatabot.ua/
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