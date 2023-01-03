Налоговая планирует проверить более 4 тысяч бизнесов: кого коснется

В настоящее время ГНС планирует провести документальные проверки у 2085 компаний, 140 финансовых компаний-нерезидентов и 1461 ФЛП. Об этом сообщает Opendatabot. По данным сервиса, также планируется проверка уплаты ЕСВ и военного сбора: у 9 крупных, 85 средних и 232 малых предприятия.

Фото: https://pixabay.com/





"97% плана-графика на 2023 год составляют налогоплательщики, плановые проверки которых не были проведены в 2022 году и те бизнесы, которые, по результатам представления отчетности в текущем году, имеют высокие риски неуплаты налогов", — говорится в сообщении.





В Opendatabot напомнили, что высокий риск проведения проверок имеют компании:

у которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;

имеют отношения с контрагентами, которые находятся в розыске или ликвидированы — если сумма операций больше 5% всего объема операций, но не менее 100 тысяч гривен;

о которых есть информация по уклонению от налогообложения;

имеющие признаки фиктивности;

регистрация которых отменена в судебном порядке;

относительно которых установлен факт неподачи налоговой отчетности в течение двух налоговых периодов;

которые находятся в розыске;

которые признаны банкротами.





В аналитической компании также обратили внимание, что согласно Налоговому Кодексу сроки проведения документальных плановых проверок остановлены "до прекращения или отмены военного положения".





"Комментарии" уже писали , что Министерство финансов обнародовало Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике. Они содержат меры, которые реализовало и планирует правительство и НБУ. В частности, документ предусматривает отмену моратория на налоговые проверки, а также единый налог в размере 2% и восстановление довоенного режима для таких плательщиков. Кроме того, необходимо разработать законопроект для обеспечения эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в заведениях розничной торговли с возобновлением ответственности за нарушение этих требований.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!