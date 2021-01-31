Налоговой милиции больше не будет: как создание Бюро экономической безопасности отразится на Украине

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которым ликвидируется налоговая милиция. Также у Службы безопасности Украины (СБУ) забирают возможность заниматься экономическими преступлениями и приняли за основу связанные с этим законопроект о реформе СБУ. Эксперты оценили для портала "Комментарии" плюсы и минусы этих решений, а также рассказали, что могло быть лучше, что хуже и почему.



Бюро экономической безопасности. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Под контролем единого органа

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак обращает внимание, что закон об объединении в одном правоохранительном органе всех, кто имеет право расследовать экономические преступления, уже давно стоял на повестке дня.

"Соответствующие обещания давал еще президент Виктор Ющенко. И каждый следующий, в том числе во время избирательной кампании. Обещал это и Владимир Зеленский. Лишь в сентябре прошлого года законопроект о БЭБ приняли в первом чтении. А на этой неделе, наконец, поддержали в целом. Когда БЭБ заработает, есть шанс, что бизнесу сможет дышать свободнее, чем раньше", – считает Тарас Козак.

Он поясняет, что ранее в ту или иную компанию по одному и тому же уголовному производству могли прийти представители СБУ, МВД (Нацполиция), налоговой. И все они, по сути, "кошмарили" бизнес.

"Ужасает статистика раскрытия экономических преступлений. Это лишь малый процент от более миллиона производств, – подчеркивает Тарас Козак. – Практика была такая: открывается уголовное производство и бизнесмен, фактически, подвешивается на крючок. При наличии уголовного производства в отношении его компании, ему становится в разы сложнее открыть счет в банке, заключать контракты… Силовики, налоговики, старались заставить бизнесменов стать более гибкими, предлагая незаконные методы закрытия, по сути, фиктивных уголовных производств".

По словам эксперта, теперь функции расследования экономических преступлений переходит от МВД и СБУ к БЭБ. А налоговая милиция, ликвидированная на бумаге, но продолжающая функционировать, реально прекратит свое существование, как только БЭБ начнет свою работу. Согласно закону, это возможно, как только новый орган, где будет работать 4 тысячи человек, укомплектуют на 30%. Прописано и то, что налоговая милиция ликвидируется не позднее, чем спустя 6 месяцев со дня вступления в силу закона "О Бюро экономической безопасности".

Тарас Козак предупреждает: "Не факт, что оставшиеся у них возможности представители МВД и СБУ не будут использовать против бизнеса. К примеру, статья о финансирования терроризма может быть применена к любому торговцу цветами. И достаточно для этого сообщения от анонима. Уверен, нельзя останавливаться на принятых законе о создании БЭБ и законопроекте №3196-д (заменяет законы Украины "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины" и предусматривает изменения к 26 законам и кодексам; среди прочего, ликвидируются спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью – ред.). Нужно и дальше проводить реформы СБУ и МВД, освобождая их от несвойственных им функций, а бизнес – от давления представителей спецслужбы и правоохранителей".

Риски после появления БЭБ

Эксперт Украинского института политики (УИП), магистр государственного управления Владимир Воля считает, что закон о БЭБ несет в себя ряд рисков.

"Нечетко прописаны некоторые направления работы Бюро экономбезопасности. Создается возможность для широкой трактовки полномочий и сфер деятельности того, что будет мониторить новая служба. Это поле для злоупотреблений, – предупреждает эксперт УИП. – И, конечно, главным риском остается человеческий фактор. Предполагаю, что БЭБ будут формировать во многом с привлечением старых кадров. И даже после соответствующей проверки там может оказаться немало людей, которые работают по старым схемам и имеют опыт интерпретации существующих норм законодательства – для того, чтобы злоупотреблять и действовать шире, чем предписано законом".

Владимир Воля не исключает, что новый орган, как и многие созданные до него, не оправдает ожиданий.

"Учитывая, что экономические преступления часто связаны с коррупцией, не исключено, что будет конфликт интересов у БЭБ и ранее созданных антикоррупционных органов. Возможно и то, что в силу конструкционных ошибок (умышленных или не умышленных), БЭБ продолжительное время не сможет выйти на нормальный режим работы. Будут проблемы, сбои, конфликты, – предупреждает эксперт. – В итоге переходный период может привести к тому, что часть дел, которые сейчас расследуются налоговой милицией, будут расследоваться неэффективно. А новая структура, еще не выведенная в нормальный режим, тоже не сможет работать эффективно. И это создаст возможности для каких-то махинаций (в том числе, кого-то спасти от ответственности)".

Реформа СБУ, которая частично связана с созданием БЭБ, безусловно, необходима, считает Владимир Воля. Но призывает не рубить с плеча, чтобы в итоге не получить уже лишенную части функций СБУ – и еще не умеющую решать задачи по борьбе с коррупцией и организованной преступностью БЭБ.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, чем будет заниматься Бюро экономической безопасности в Украине.

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