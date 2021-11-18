Нарушения на два миллиарда гривен на металлургическом гиганте АрселорМиттал - СБУ

Пресс-служба СБУ сообщает о возможных серьезных нарушениях налогового законодательства на "АрселорМиттал Кривой Рог" .

ArcelorMittal Kryvyi Rih - фото из официального Twitter компании

Объявлено подозрение одному из топ-руководителей частной металлургической компании "АрселорМиттал Кривой Рог". Сотрудники СБУ в ходе следствия обнаружили, что он причастен к нанесению ущерба государству в размере 2,2 млрд грн.

В течение пяти лет – с 2014 г. по 2019 г. – в официальные документы компании вносились ложные данные, подозревают следователи. Данные касались двух железорудных месторождений, за которые должна оплачиваться соответствующая рента в государственный бюджет. Однако, как утверждает СБУ, компания от уплаты ренты уклонялась.





В настоящее время объявлено подозрение одному лицу – по ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса. Если оно будет признано виновным в служебном подлоге и уклонении от уплаты налогов, то максимально возможное наказание – до трех лет ограничения свободы. Вопрос о мере пресечения еще решается.

СБУ сообщает, что следствие продолжается и выясняется, кто еще был причастен к нарушению закона.

Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" опубликовала пресс-релиз, в котором изложила свое видение ситуации. Обвинения СБУ необоснованные и уже были обжалованы в суде. 4 ноября 2021 г. суд в Днепропетровске принял соответствующее решение в пользу металлургического предприятия.

Менеджмент компании подчеркивает, что они пересмотрели свои процедуры по уплате налогов. Теперь, написано в пресс-релизе, они будут платить по таким же подходам, как это делают другие горнодобывающие предприятия.

Металлургический завод, напоминает руководство, был приватизирован 16 лет назад и с тех пор инвестор внес в экономику Украины 10 млрд долларов. Между тем государство до сих пор не создало равных возможностей для всех предприятий отрасли, акцентирует "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Комментарии" напоминает, что криворожский металлургический комбинат перешел под руководство частного инвестора Лакшми Миттала после открытого конкурса за 24,2 млрд грн. В течение 2019-2020 гг. комбинат обвинялся в экологических нарушениях, за которые получил штраф в размере 450 млн. грн. Этот штраф менеджмент компании также оспаривает.

СБУ пыталась в 2019 г. получить доступ к источнику радиации, который, по предположению, находится на территории завода. Более подробно об этом можно прочитать в материале, который издание "Комментарии" публиковало ранее.





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