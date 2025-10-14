Население мира стареет, но не везде одинаковые темпы: где живут молодые и самые старые

Население планеты постоянно стареет, люди живут дольше, но рожают меньше. Эта тенденция, которую аналитики называют "демографической бомбой замедленного действия", может иметь глубокие экономические последствия. Наибольший риск наблюдается в Европе, которая является старейшим континентом мира.

Средний возраст по континентам. Фото: the world in maps

По данным ООН за 2024 год, средний возраст в Европе составляет 42,7 лет. Такой показатель стал следствием десятилетий низкой рождаемости и высокой продолжительности жизни. Именно они сделали Европу старейшим континентом по среднему возрасту ее населения.

В то время как в Африке средний возраст составляет всего 19,3 года. Континент остается самым молодым в мире благодаря высоким темпам рождаемости и быстрому росту населения.

Остальные континенты имеют более сбалансированную возрастную структуру, сочетая относительно молодое и старшее население. Именно от этих демографических отличий зависят экономический рост, трудовая миграция и социальная политика разных стран.

Континенты по возрасту:

— Европа – 42,7 года

— Азия – 32,5 года

— Северная Америка – 38,7 года

— Южная Америка – 31,7 года

— Австралия и Океания – 33,3 года

— Африка – 19,3 года

Как отмечает Goldman Sachs Research, главная угроза старения состоит в снижении доли трудоспособного населения людей от 15 до 64 лет. Уменьшение этого показателя означает меньшее количество работников и налогоплательщиков, что оказывает давление на пенсионные системы и социальные фонды.

Когда больше людей достигает пенсионного возраста, а меньше вовлечено в рынок труда, экономическая нагрузка на работающее население растет, что может привести к замедлению роста ВВП на душу населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европу накрыл демографический кризис. Какие страны лишатся половины населения.

Также "Комментарии" писали, что современный мир под властью стариков. Какая опасность ожидает молодежь.