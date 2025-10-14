logo_ukra

Населення світу старіє, але не скрізь однакові темпи: де живуть наймолодші та найстарші
НОВИНИ

Населення світу старіє, але не скрізь однакові темпи: де живуть наймолодші та найстарші

Населення світу старіє через довшу тривалість життя та низьку народжуваність. Яку небезпеку це приховує.

14 жовтня 2025, 15:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Населення планети невпинно старіє, люди живуть довше, але народжують менше. Ця тенденція, яку аналітики називають "демографічною бомбою уповільненої дії", може мати глибокі економічні наслідки. Найбільший ризик наразі спостерігається в Європі, яка є найстарішим континентом світу.

Населення світу старіє, але не скрізь однакові темпи: де живуть наймолодші та найстарші

Середній вік за континентами. Фото: the world in maps

За даними ООН за 2024 рік, середній вік у Європі становить 42,7 року. Такий показник став наслідком десятиліть низької народжуваності й високої тривалості життя. Саме вони зробили Європу найстарішим континентом за середнім віком її населення.

У той час як в Африці середній вік становить лише 19,3 року. Континент залишається наймолодшим у світі завдяки високим темпам народжуваності та швидкому зростанню населення.

Решта континентів мають більш збалансовану вікову структуру, поєднуючи відносно молоде та старше населення. Саме від цих демографічних відмінностей залежать економічне зростання, трудова міграція та соціальна політика різних країн.

Континенти за віком:

  • - Європа — 42,7 року
  • - Азія — 32,5 року
  • - Північна Америка — 38,7 року
  • - Південна Америка — 31,7 року
  • - Австралія та Океанія — 33,3 року
  • - Африка — 19,3 року

Як зазначає Goldman Sachs Research, головна загроза старіння полягає у зниженні частки працездатного населення людей віком від 15 до 64 років. Зменшення цього показника означає менше працівників і платників податків, що створює тиск на пенсійні системи та соціальні фонди.

Коли більше людей досягає пенсійного віку, а менше залучено у ринок праці, економічне навантаження на працююче населення зростає, що може призвести до сповільнення зростання ВВП на душу населення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Європу накрила демографічна криза. Які країни втратять половину населення.

Також "Коментарі" писали, що сучасний світ під владою старих. Яка небезпека очікує на молодь.



