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Кириєнко Анна
США — лидер на мировом рынке вооружений. Такую информацию предоставил Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).
Названы лидеры на рынке вооружений: США на первом месте. Фото: 24tv.ua
Согласно исследованиям института в 2019 году прибыль от продажи оружия и военных услуг крупнейшими компаниями сектора составила 361 миллиард долларов США. Это на 8,5% превышает цифру 2018 года.
Институтом учитывались 25 крупнейших компаний мира. Среди предприятий первые пять мест заняли американские фирмы: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, General Dynamics. Эта пятерка вместе зарегистрировала 166 миллиардов долларов от годовых продаж оружия.
Сейчас в США 12 компаний, вошедших в топ-25 на рынке вооружений. Всего на Америку суммарно пришлось 61% продаж оружия. Это самый большой показатель среди стран мира.
В списке Стокгольмского института присутствуют и две российские компании. Однако в 2019 году их продажи упали.
Второе место в топе стран занял Китай, доля продаж которого составляет 16%. Шесть западноевропейских компаний вместе составили 18%.
Впервые в топ-25 лидеров на мировом рынке вооружений вошла фирма Ближнего Востока. Компания EDGE базируется в Объединенных Арабских Эмиратах. Она занимает 22 место и составляет 1,3% от общего объема продаж оружия среди 25 крупнейших компаний.
Напоминаем, что США планирует продать оружие сразу 6 странам на 1,55 миллиарда долларов. Среди государств — Южная Корея, Саудовская Аравия, Бразилия, Хорватия, Ливан и Канада.
Также сайт "Комментарии" писал, что в Америке представили самый большой в мире беспилотник. Разработка Ravn X имеет 24 метра в длину, 5,5 метров в высоту, а также размах крыльев — 18 метров.
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