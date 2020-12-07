США — лидер на мировом рынке вооружений. Такую информацию предоставил Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Названы лидеры на рынке вооружений: США на первом месте. Фото: 24tv.ua

Согласно исследованиям института в 2019 году прибыль от продажи оружия и военных услуг крупнейшими компаниями сектора составила 361 миллиард долларов США. Это на 8,5% превышает цифру 2018 года.

Институтом учитывались 25 крупнейших компаний мира. Среди предприятий первые пять мест заняли американские фирмы: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, General Dynamics. Эта пятерка вместе зарегистрировала 166 миллиардов долларов от годовых продаж оружия.

Сейчас в США 12 компаний, вошедших в топ-25 на рынке вооружений. Всего на Америку суммарно пришлось 61% продаж оружия. Это самый большой показатель среди стран мира.

В списке Стокгольмского института присутствуют и две российские компании. Однако в 2019 году их продажи упали.

Второе место в топе стран занял Китай, доля продаж которого составляет 16%. Шесть западноевропейских компаний вместе составили 18%.

Впервые в топ-25 лидеров на мировом рынке вооружений вошла фирма Ближнего Востока. Компания EDGE базируется в Объединенных Арабских Эмиратах. Она занимает 22 место и составляет 1,3% от общего объема продаж оружия среди 25 крупнейших компаний.

Напоминаем, что США планирует продать оружие сразу 6 странам на 1,55 миллиарда долларов. Среди государств — Южная Корея, Саудовская Аравия, Бразилия, Хорватия, Ливан и Канада.

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