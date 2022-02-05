Названы причины ухудшения прогноза рейтинга Украины

Международным рейтинговым агентством Fitch ухудшился прогноз рейтинга Украины. Как отмечает Первый деловой канал, причиной назвали прогноз более длинного периода напряжения с Российской Федерацией, а также больший риск конфликта с РФ. Кроме того, ограничены условия финансирования, отток капитала, а также ослабление международных резервов.

Международное рейтинговое агентство Fitch - фото из открытых источников

В итоге прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины снижен с "положительного" до "стабильного", а также подтвержден рейтинг нашей страны на уровне "B".

При этом, как говорится, прогноз "стабильный" отчасти отражает базовый сценарий, по которому полномасштабной войны с РФ удастся избежать.

В то же время надежная структура макрополитики страны, укрепление фискальных и валютных резервов в текущем году помогут смягчить последствия, ожидают в агентстве.

Примечательно, что прогноз экспертов Fitch по росту ВВП следующий: на уровне 2,9% против 3,0% в прошлом году; ожидают ускорения роста ВВП до 3,5% в 2023 году. А вот инфляция должна остаться повышенной на уровне около 10% в начале 2022-го, 7,9% — к концу года, 5,3% — к концу 2023-го, согласно ожиданиям агентства.

Отметим, что по решению Национального банка установлена учетная ставка на уровне 10%, несмотря на заявления за день до того повысить ее до 11%.

Также, как отмечают эксперты, в Украине ставки ОВГЗ поднимутся до 15-16% на фоне паники из-за России.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывали о том, что Кабмин расширил список лиц, которые могут купить лекарства за "ководную тысячу". Кроме того, портал упоминал об ошибочном заявлении редакции агентства Bloomberg.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!