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Названы причины ухудшения прогноза рейтинга Украины

Согласно ожиданиям, уменьшиться процент повышенной инфляции

сегодня, 19:35
Автор:

Олег Терещенко
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Международным рейтинговым агентством Fitch ухудшился прогноз рейтинга Украины. Как отмечает Первый деловой канал, причиной назвали прогноз более длинного периода напряжения с Российской Федерацией, а также больший риск конфликта с РФ. Кроме того, ограничены условия финансирования, отток капитала, а также ослабление международных резервов.

Названы причины ухудшения прогноза рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch - фото из открытых источников

В итоге прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины снижен с "положительного" до "стабильного", а также подтвержден рейтинг нашей страны на уровне "B".

При этом, как говорится, прогноз "стабильный" отчасти отражает базовый сценарий, по которому полномасштабной войны с РФ удастся избежать.

В то же время надежная структура макрополитики страны, укрепление фискальных и валютных резервов в текущем году помогут смягчить последствия, ожидают в агентстве.

Примечательно, что прогноз экспертов Fitch по росту ВВП следующий: на уровне 2,9% против 3,0% в прошлом году; ожидают ускорения роста ВВП до 3,5% в 2023 году. А вот инфляция должна остаться повышенной на уровне около 10% в начале 2022-го, 7,9% — к концу года, 5,3% — к концу 2023-го, согласно ожиданиям агентства.

Отметим, что по решению Национального банка установлена учетная ставка на уровне 10%, несмотря на заявления за день до того повысить ее до 11%.

Также, как отмечают эксперты, в Украине ставки ОВГЗ поднимутся до 15-16% на фоне паники из-за России.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывали о том, что Кабмин расширил список лиц, которые могут купить лекарства за "ководную тысячу". Кроме того, портал упоминал об ошибочном заявлении редакции агентства Bloomberg.


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Источник: https://fbc.ua/news/ekonomika-uk/fitch-pogirshilo-prognoz-rejtingu-ukrayini/
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