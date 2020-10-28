НБУ обновил курс валют: евро резко подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 29 октября на уровне 28,40 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на среду установлен на уровне 33,31 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 3 копейки – сегодня он был на уровне 28,37 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 25 копеек – по состоянию на 27 октября курс был установлен на уровне 33,56 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 29 октября. Стоимость золота установлена на уровне 53 381,13 грн за унцию, что на 645,79 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 665,24 грн за унцию – на 24,65 грн меньше, чем на 28 октября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 24 426,75 грн за унцию, что на 510,78 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 13 178 долл.

Напомним, Первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова подтвердила появившуюся ранее информацию о перераспределении полномочий в Нацбанке, а также раскритиковала подход "новой команды". "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему происходит противостояние менеджмента НБУ, чем это закончится и как это может отразиться на наших взаимоотношениях с зарубежными кредиторами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!