Перераспределение полномочий в Нацбанке: кому и зачем это нужно

Первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова подтвердила появившуюся ранее информацию о перераспределении полномочий в Нацбанке, а также раскритиковала подход "новой команды". "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему происходит противостояние менеджмента НБУ, чем это закончится и как это может отразиться на наших взаимоотношениях с зарубежными кредиторами.

Задача – ослабить президента

Эксперт Института развития инноваций Артем Петренко отмечает: "Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда наше государство атакуют сразу несколько олигархических групп со своими политическими партиями, спецслужбами и мощнейшими системами пропаганды, включая телеканалы, сайты, раскрученные площадки в соцсетях и десятки спикеров разного уровня популярности. Они имеют большое количество своих людей в разных органах власти и очень успешно коррумпируют новых. Так уж сложилось, что за их спинами стоит Россия и направляет их действия. Где-то прямо, а где-то незаметно, через своих людей в окружении".

По мнению эксперта, их общая задача – максимально ослабить президента Зеленского. Олигархам нужно расставить максимум своих людей и контролировать финансовые потоки. Некоторые мечтают вернуть всю полноту власти.

"Среди задач – поссорить Зеленского с обществом, собственной армией и спецслужбами. И тут скандал с вагнеровцами – беспрецедентный случай, когда украинские политики и журналисты открыто поддержали информационную атаку российских спецслужб на военно-политическое руководство Украины. Прямо как в учебниках по информационным диверсиям. С точки зрения наших национальных интересов происходящее просто немыслимо", – подчеркивает Артем Петренко.

Среди других общих задач атакующих президента – ухудшить отношения украинской власти с США и другими западными партнерами, включая международные финансовые организации.

"Одним из самых главных требований западных партнеров к любой украинской власти в последние годы было укрепление системы антикоррупционных институтов. Поэтому последнее решение Конституционного суда относительно этой системы, которое пока не опубликовано, лишь одна из множества атак. Просто посмотрите на авторов конституционного обращения, а также – кто назначал судей. И вам станет понятно, как прекрасно сотрудничают публично якобы очень пророссийские и очень прозападные политики, – отмечает эксперт. – Они действуют по принципу "тысячи порезов", когда множество небольших спецопераций за несколько лет приводит к очень ощутимым результатам. Информационные волны вокруг НБУ – часть этой общей истории, когда команда Порошенко-Гонтаревой-Пасенюка через множество украинских и международных спикеров убеждают коллективный запад, что в Украине "сворачиваются реформы", "душат" "независимый" НБУ и т.д.".

Это чистая пропаганда, уверен Артем Петренко. Более того, по его мнению, часть реформ оппоненты Зеленского тормозят своими действиями: судебными решениями, через своих людей во власти.

"Маленький пример. Конкурс на нового главу "Ощадбанка" был объявлен еще 8 мая. Его затягивали всеми возможными способами, включая судебные тяжбы. И предыдущего руководителя удалось уволить только с ноября этого года. И так – почти по каждому крупному государственному предприятию, тендеру, органу власти, – уверяет эксперт. – И потом люди спрашивают, а где результаты реформ?"

По мнению Артема Петренко, общая политика команда экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой была выгодна большой группе финансовых спекулянтов.

"Поэтому на Западе им настолько просто получать широкую поддержку экспертной среды, которая десятилетиями выросла под крылом доминирующей в мире финансовой элиты, – поясняет эксперт. – Впрочем, надо отдать должное – закрытие части банков и национализация "Привата" были, действительно, необходимы. Но нюансы действий прошлого руководства НБУ и наплевательство команды Порошенко на реформы в финансовом секторе – отдельный разговор. Сейчас интересы бывших собственников "Привата" и этой группы в атаках на команду президента Зеленского совпадают, как бы они не воевали в прошлом. Поэтому даже просматривается синхронность в отдельных их действиях".

Артем Петренко считает, что происшедшая летом "громкая" отставка Якова Смолия с поста главы НБУ, которая сопровождалась заявлениями о политическом давлении – часть общей информационной кампании.

"А попытки нового главы Нацбанка (Шевченко) приструнить оставшихся в правлении членов старой команды (Рожкову и Сологуба) только помогают этим атакам, усиливая информационную волну на Западе, – говорит эксперт. – К сожалению, эти олигархические войны в разгар небывалого мирового кризиса уже усложнили возможности украинской власти делать заимствования на внешних и внутреннем рынке. И могут привести к торможению сотрудничества с МВФ и другими международными кредиторами".

Игрища вокруг Нацбанка

Политолог Владимир Цыбулько напоминает, что западные партнеры не раз жестко предупреждали украинскую власть касательно давления на Нацбанк и подрыва его независимого статуса.

"Уже сейчас Зеленскому несколько раз неприятно указывали на игрища вокруг Нацбанка. И чем больше скандалов, тем прохладнее будет отношение западных партнеров, что будет стоит украинцам ослабление гривны и очередного бегства капиталов", – предупреждает политолог.

По мнению Владимира Цыбулько, на фоне силовиков и судебного бесчинства в отношении бизнеса, Нацбанк оставался единичным островком нормальности в Украине. Теперь, похоже, надо забыть и о нём, резюмирует эксперт.

Что будет со старой командой

Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк считает, что трения в НБУ между новой и старой командами будут иметь последствия в виде постепенного увольнения старой команды.

"Вопрос только торгов – чьи люди займут освободившиеся должности, – отмечает эксперт. – Не думаю, что после этого как-то изменятся отношения НБУ с кредиторами. Нынешний глава регулятора был согласован с международными структурами – и полностью их устраивает. И мы видим, что политика и практика НБУ практически не поменялась при новом его руководителе".

Задержки с очередными кредитами связаны, по мнению Всеволода Степанюка, не с НБУ, а с общей политической ситуацией. Причем как в Украине, так и в США. Эксперт прогнозирует, что отношения с США, как и кредитование, будут заморожены до нового года и вступления новой администрации США в свои права.

Напомним, Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первому заместителю председателя правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, к чему может привести разгорающееся внутреннее противостояние между топ-менеджментом Нацбанка. А также в том, несет ли это риски для курса национальной валюты и для дальнейших переговоров с международными кредиторами.

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