Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу: к чему приведет внутренний конфликт в Нацбанке

Недавно Совет Национального банка Украины (НБУ) объявил выговор и выразил недоверие первому заместителю председателя правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу. "Комментарии" вместе с экспертами рассказали, к чему может привести разгорающееся внутреннее противостояние между топ-менеджментом Нацбанка. А также в том, несет ли это риски для курса национальной валюты и для дальнейших переговоров с международными кредиторами.



Совет НБУ может только критиковать

Финансовый эксперт Павел Вернивский напоминает, что Совет НБУ – это не набсовет. У него нет реальных полномочий, чтобы увольнять-назначать топ-менеджеров. Критиковать – может, решать кадровые вопросы – нет.

"Тему выговора и выражения недоверие Радой НБУ первому зампредседателя правления Нацбанка Рожковой и заместителю правления Сологубу сейчас раскрутили. Но не думаю, что это будет иметь какие-то последствия, в том числе касательно наших отношений с международными кредиторами, – отмечает эксперт. – Напомню, какой сыр-бор был летом вокруг увольнения Смолия с поста главы НБУ. Мол, регулятор хотят сделать "ручным", мы потеряем поддержку Запада. Но с приходом Шевченко политика НБУ не изменилась, а его независимость меньшей не стала".

Павел Вернивский отмечает, что Сологуб и Рожкова – фактически последние представители топ-менеджмента НБУ времен Порошенко. Возможно, именно с этим связано желание их убрать. Просто, чтобы сформировать новую команду, без серьезной смены курса регулятора.

"Не думаю, что произойдет что-то негативное, если их снимут. Будет много шума, но по факту на их место придут другие, не менее профессиональные топ-менджеры", – резюмирует эксперт.

Последствия для отношений с международными партнерами

По мнению финансового эксперта, экономиста Алексея Куща, на фоне происходящего в НБУ, угроза охлаждения отношений с внешними кредиторами существует. И достаточно существенная.

"Если берем персоналии (Сологуб, Рожкова) – это те люди, которые являются, скажем так, креатурами внешних кредиторов, в том числе МВФ. Это удобные для них люди. Но вопрос намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд", – отмечает эксперт.

По его словам, как правило, работа внешних кредиторов ведется по двум формат. Первый – качественная субъектная политику государства, которая не направлена в интересах отдельных групп влияния. По такому формату развивало взаимоотношения МВФ с Южной Кореей, когда та переживала кризис. Второй формат – когда государство не способно на субъектную политику, находясь, фактически, под внешним управлением. По такому формату, подчеркивает Алексей Кущ, с Украиной работали в последние годы.

"Что происходит сейчас? Одно дело, если бы в правлении НБУ сказали, что не согласны с монетарной политикой, которую проводит Сологуб. Если бы презентовали новую, пояснив, что перезагрузка монетарного блока связана с тем, что у нас теперь – новая парадигма. Тот же МВФ, скрипя зубы, принял бы это решение. Хоть, возможно, пытался бы его откорректировать. Если бы сказали, что мы против политики, которую проводит Рожкова по регулированию банковской системы, что у нас новые принципы – МВФ тоже, скрипя зубами, принял бы это. При условии, что была бы качественная программа… А вместо этого, – отмечает эксперт, – НБУ говорит, что политика Рожковой и Сологуба будет продолжена. Но при этом им выносится выговор. Сологубу – так и вовсе за то, что что-то "не то" сказал в интервью".

Алексей Кущ уверен, что со стороны это выглядит как возвращение к мрачным "совковым" временам. Когда на партсобрании распекали тех или иных работников – с выговором в личное дело и угрозой исключить из партии.

"Именно так это, думаю, восприняли в МВФ. Как расправу с неугодными людьми, которые мешают кому-то в НБУ делать свои дела. И как вмешательство в независимость членов правления регулятора. И хоть я не раз критиковал Сологуб и Рожкову, так с ними поступать – абсолютно примитивный дискурс, который исходит от некоторых членов Совета НБУ".

Роль нового главы НБУ

Экономический эксперт Александр Гаврутенко отмечает: "Существует два принципа управления государством: когда "кадры решают всё", и когда всё зависит от построения эффективных государственных институций. Этот скандал в НБУ был запрограммирован еще в момент назначения нового главы, когда старый уходил в условиях не менее громкого скандала, а его заместители не проявили солидарности и не последовали его примеру. Поэтому повод, обстоятельства и порядок их смещения – это было вопросом времени и удобного случая, который собственно и представился".

По мнению Александра Гаврутенко, нынешние дисциплинарные санкции и даже возможное последующее увольнение заместителей главы НБУ вряд ли сильно повлияют или изменят тенденции на финансовом рынке.

"Уже больше года внутренние участники рынка, так и международные игроки корректируют свои финансовые стратегии под всё более проявляющийся демонтаж институционального управления государством. И под переход к ручному, близкому к авторитарному, управлению, – подчеркивает эксперт. – А это уже само по себе очень – большие риски. И платить за них мы будем темпами или даже самой возможностью дальнейших рыночных преобразований и устойчивого экономического развития".

Напомним, между Международным валютным фондом и Министерством финансов Украины сейчас идет обсуждение нескольких ключевых показателей государственного бюджета на 2021 год.

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