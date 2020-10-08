В НБУ назвали главные проблемы в переговорах с МВФ

Между Международным валютным фондом и Министерством финансов Украины сейчас идет обсуждение нескольких ключевых показателей государственного бюджета на 2021 год. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию "Зеркало недели".

"В частности, об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно. Также один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19", — отметил Шевченко.

Глава Нацбанка также отметил наличие определенных беспокойств относительно антикоррупционной политики, которая также является частью меморандума с МВФ.

"На самом деле сейчас для нас важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества. МВФ — это не про деньги, это о доверии", — отметил Шевченко.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!