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Главная Новости Бизнес экономика В НБУ назвали главные проблемы в переговорах с МВФ
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В НБУ назвали главные проблемы в переговорах с МВФ

COVID-19, дефицит бюджета и еще уйма проблем сейчас есть у Украины

сегодня, 10:50
Автор:

Владимир Лавский

Между Международным валютным фондом и Министерством финансов Украины сейчас идет обсуждение нескольких ключевых показателей государственного бюджета на 2021 год. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию  "Зеркало недели". 

В НБУ назвали главные проблемы в переговорах с МВФ

"В частности, об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно. Также один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19", — отметил Шевченко.

Глава Нацбанка также отметил наличие определенных беспокойств относительно антикоррупционной политики, которая также является частью меморандума с МВФ.

"На самом деле сейчас для нас важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества. МВФ — это не про деньги, это о доверии", — отметил Шевченко.

Как ранее сообщали "Комментарии", в НБУ рассказали, когда ждать следующего транша от МВФ.



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