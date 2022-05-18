НБУ обновил правила предоставления данных о владельцах банков

Национальный банк Украины (НБУ) для создания предпосылок для внедрения безбумажных технологий в финансовом секторе и полноценного перехода на электронный документооборот, обновил Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка.

НБУ обновил Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка. Фото: пресс-служба Нацбанка

Как сообщает пресс-служба регулятора, руководству банков, а также владельцам существенного участия и главным участникам в структуре собственности финучреждений разрешено подавать в НБУ документы, которые предусмотрены Положением №328, как в бумажной, так и в электронной форме.

По информации НБУ, это касается документов о структуре собственности банка, договора купли-продажи или другой сделки, в результате выполнения которой произошли изменения в составе владельцев существенного участия или десяти крупнейших окончательных ключевых участников банка.

Таким образом, теперь при представлении в Национальный банк Украины соответствующих документов в электронной форме предоставление их в бумажной форме не потребуется.

Эти изменения утверждены постановлением правления НБУ от 16 мая 2022 года № 98 "О внесении изменений в Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка". Постановление вступает в силу 19 мая 2022 года.

Ранее Национальный банк Украины в связи с военным положением разрешил кредитным союзам определять уровень просрочки договоров кредита согласно новым условиям договора кредита, связанными с реструктуризацией обязательств по такому договору.

НБУ также продлил кредитным союзам максимально возможный срок действия плана восстановления финансовой стабильности, который составляет 18 месяцев.

Кроме этого, Нацбанк снял ограничения на пролонгацию кредитных договоров, заключенных со связанными лицами кредитного союза.









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