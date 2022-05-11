logo

BTC/USD

31737.23

ETH/USD

2432.34

LTC/USD

80.92

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика НБУ упростил жизнь кредитным союзам
commentss НОВОСТИ Все новости

НБУ упростил жизнь кредитным союзам

Нацбанк отрегулировал некоторые положения относительно деятельности кредитных союзов

сегодня, 13:57
Автор:

Нарожный Дмитрий
Поделитесь публикацией:

Национальный банк Украины (НБУ) в связи с военным положением разрешил кредитным союзам определять уровень просрочки договоров кредита согласно новым условиям договора кредита, связанными с реструктуризацией обязательств по такому договору.

НБУ упростил жизнь кредитным союзам

Фото: пресс-служба Национального банка Украины

Как сообщает пресс-служба НБУ, кредитным союзам также продлен максимально возможный срок действия плана восстановления финансовой стабильности, который составляет 18 месяцев.

Кроме этого, Нацбанк снял ограничения на пролонгацию кредитных договоров, заключенных со связанными лицами кредитного союза.

При этом, НБУ может по собственной инициативе продлевать срок выполнения решений о применении мер воздействия, срок выполнения которых приходится (пришелся) на период военного положения в Украине и 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены, по отношению ко всем участникам рынка небанковских финансовых услуг.

Эти и другие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 10 мая 2022 года № 97 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 года № 39".

Постановление вступило в силу 11 мая 2022 года.

Ранее Национальный банк Украины запретил гражданам России, а также лицам, постоянно проживающим в РФ прямо или косвенно пользоваться правом голоса и участвовать в управлении компанией до отмены или прекращения военного положения в Украине.

Напомним, по состоянию на 30 апреля текущего года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось до 1 тысячи 664 компаний.

 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/regulyatorne-navantajennya-na-kreditni-spilki-znijuyetsya
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!