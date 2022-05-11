НБУ упростил жизнь кредитным союзам

Национальный банк Украины (НБУ) в связи с военным положением разрешил кредитным союзам определять уровень просрочки договоров кредита согласно новым условиям договора кредита, связанными с реструктуризацией обязательств по такому договору.

Фото: пресс-служба Национального банка Украины

Как сообщает пресс-служба НБУ, кредитным союзам также продлен максимально возможный срок действия плана восстановления финансовой стабильности, который составляет 18 месяцев.

Кроме этого, Нацбанк снял ограничения на пролонгацию кредитных договоров, заключенных со связанными лицами кредитного союза.

При этом, НБУ может по собственной инициативе продлевать срок выполнения решений о применении мер воздействия, срок выполнения которых приходится (пришелся) на период военного положения в Украине и 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены, по отношению ко всем участникам рынка небанковских финансовых услуг.

Эти и другие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 10 мая 2022 года № 97 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 года № 39".

Постановление вступило в силу 11 мая 2022 года.

Ранее Национальный банк Украины запретил гражданам России, а также лицам, постоянно проживающим в РФ прямо или косвенно пользоваться правом голоса и участвовать в управлении компанией до отмены или прекращения военного положения в Украине.

Напомним, по состоянию на 30 апреля текущего года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось до 1 тысячи 664 компаний.

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