Небанковский рынок за месяц покинули 18 компаний – НБУ

По состоянию на 30 апреля текущего года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось до 1 тысячи 664 компаний.

Нацбанк исключил из реестров 18 кредитных союзов. Фото: НБУ

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), 31 марта в Украине насчитывалось 1 тысяча 682 финучреждения. Таким образом, за месяц их количество сократилось на 18 компаний.

В частности, из реестров принудительно были исключены 18 кредитных союзов. При этом, в прошлом месяце Нацбанк не регистрировал новых участников рынка небанковских финансовых услуг.

По состоянию на 30 апреля на небанковском рынке работали 132 страховых компании non-life (по сравнению с предыдущим месяцем количество не изменилось) и 13 life-страховщиков (количество не изменилось), 197 ломбардов (количество не изменилось), 187 кредитных союзов (было 205) лизинговых компаний (количество не изменилось), 894 финансовые компании (количество не изменилось), 64 страховых брокера (количество не изменилось) и 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признаны 24 банковские группы и 23 небанковские финансовые группы (в апреле было прекращено признание небанковской финансовой группы "АВЕРС").

В то же время, по данным регулятора, количество банков по состоянию на 30 апреля не изменилось и составляет 69.

На платежном рынке Украины сейчас работает 37 национальных платежных систем (в марте было 38), включая государственные, и 16 международных платежных систем.

Кроме этого, в апреле была отменена регистрация внутрибанковской платежной системы Unite Express, созданной резидентами. В пршлом месяце в НБУ поступило 23 запроса от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия.

Количество запросов относительно финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей составило 8. Количество запросов по кредитным учреждениям (банки и кредитные союзы) – 7, страховщикам – 8.

В НБУ напомнили, что 11 февраля 2022 года вступил в силу Закон Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

Заключительными и переходными положениями этого закона предусмотрено, что Национальный банк в установленном им порядке исключает из Государственного реестра финансовых учреждений и Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, предоставляющих финансовые услуги, местонахождением которых на день вступления в силу настоящего закона является временно оккупированная территория Украины или территория проведения операции Объединенных сил.

Стоит отметить, что 16 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый "Закон о сплите", который предусматривает ликвидации Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование на рынке финансовых услуг. Таким образом, функции Нацкомфинуслуг перешли к НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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