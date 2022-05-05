НБУ запретил россиянам управлять небанковскими учреждениями

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Нарожный Дмитрий
Национальный банк Украины (НБУ) запретил
гражданам России, а также лицам, постоянно проживающим в РФ прямо или косвенно пользоваться правом голоса и участвовать в
управлении компанией до отмены или прекращения военного положения в Украине.
НБУ запретил гражданам РФ и российским компаниям принимать участие в управлении украинскими небанковскими финучреждениями. Фото: Википедия
Как сообщает пресс-служба регулятора, это
касается также российских компаний, которые являются владельцами существенного участия (от 10%) в страховых, лизинговых,
финансовых, факторинговых компаниях и других предоставителях небанковских
финансовых услуг.
В НБУ отмечают, что компании, предоставляющие
финансовые услуги, в которых владельцами существенного участия являются
граждане России или компании, зарегистрированные в РФ, могут обратиться в Нацбанк
для назначения доверенного лица, которому можно передать право их голоса.
Для этого необходимо подать предложения о не
менее двух кандидатурах, а также документы для идентификации таких физических
лиц и оценки их деловой репутации.
При этом, доверенными лицами не могут быть
граждане России и лица, имеющие постоянное место жительства в России.
Решение о назначении доверенного лица будет приниматься Национальным банком в течение 30 рабочих дней при представлении полного пакета документов и соответствия требованиям к доверенному лицу, определенному регулятором.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 апреля текущего года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось до 1 тысячи 664 компаний.
Напомним, 25 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Нацбанк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: АО "Международный резервный банк", которое на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", которое на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
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