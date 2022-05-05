НБУ запретил россиянам управлять небанковскими учреждениями

Национальный банк Украины (НБУ) запретил гражданам России, а также лицам, постоянно проживающим в РФ прямо или косвенно пользоваться правом голоса и участвовать в управлении компанией до отмены или прекращения военного положения в Украине.

НБУ запретил гражданам РФ и российским компаниям принимать участие в управлении украинскими небанковскими финучреждениями. Фото: Википедия

Как сообщает пресс-служба регулятора, это касается также российских компаний, которые являются владельцами существенного участия (от 10%) в страховых, лизинговых, финансовых, факторинговых компаниях и других предоставителях небанковских финансовых услуг.

В НБУ отмечают, что компании, предоставляющие финансовые услуги, в которых владельцами существенного участия являются граждане России или компании, зарегистрированные в РФ, могут обратиться в Нацбанк для назначения доверенного лица, которому можно передать право их голоса.

Для этого необходимо подать предложения о не менее двух кандидатурах, а также документы для идентификации таких физических лиц и оценки их деловой репутации.

При этом, доверенными лицами не могут быть граждане России и лица, имеющие постоянное место жительства в России.

Решение о назначении доверенного лица будет приниматься Национальным банком в течение 30 рабочих дней при представлении полного пакета документов и соответствия требованиям к доверенному лицу, определенному регулятором.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 апреля текущего года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось до 1 тысячи 664 компаний.

Напомним, 25 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Нацбанк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: АО "Международный резервный банк", которое на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", которое на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".













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