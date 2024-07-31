Гэри Картрайт, известный журналист и редактор европейского издания EU Today, обратился с открытым письмом к главе Национального банка Украины (НБУ) Андрею Пышному. Картрайт обвиняет украинский регулятор в недостаточной прозрачности и реакции на нарушение банка "Альянс". В частности, журналист обращает внимание на регулярные нарушения банка, включая невыплату гарантий и отмывание денег. Об этом сообщает издание "Гордон".

Журналист обвиняет НБУ в "олигархической" защите банка "Альянс"

В письме журналист отмечает, что у "Альянса" связи с украинскими олигархами и бывшими руководителями НБУ, что может влиять на его деятельность. Он также отмечает, что банк получил значительные кредиты от НБУ во время войны, что вызывает вопрос о справедливости и прозрачности подобных решений.





"Кроме того, в результате проверки НБУ в январе 2023 года стало известно, что "банк берет чрезмерные кредитные риски, превышающие нормативные лимиты, установленные регулятором. Такой вывод, безусловно, был бы основанием для принятия санкций в отношении банковского учреждения в Европейском союзе. Отсутствие оценки" и мер со стороны Национального банка Украины по такой деятельности является, по сути, непонятным для европейского наблюдателя и, по нашему мнению, его можно воспринять как достаточно серьезный симптом", — говорится в письме.

Картрайт задает несколько вопросов к НБУ, в частности о том, какие меры были приняты после проверок деятельности "Альянса" и как НБУ контролирует, чтобы банк соблюдал банковские правила. Он призывает действовать НБУ, чтобы защитить интересы государства и предприятий, которые могли пострадать от деятельности банка.

В завершение своего письма журналист отмечает важность решения институциональных проблем в Украине, особенно в контексте будущего восстановления страны. Он призывает НБУ к большей прозрачности и подотчетности, чтобы обеспечить доверие к банковскому сектору.