НБУ опубликовал рейтинг банков Украины от самых прибыльных до убыточных

Национальный банк Украины опубликовал рейтинг украинских банковских учреждений, изучив финансовую статистику за третий квартал этого года. В список попали государственные, частные банки и финансовые учреждения с иностранным капиталом.

По данным НБУ, в Украине существует 74 банка, 12 из которых не приносят доходов.

Самыми убыточными оказались:

Укрэксимбанк – 3.71 млрд грн

Проминвестбанк – 652 млн грн

Правэкс Банк – 125,5 млн грн

"Самым богатым" по итогам работы этого года стал ПриватБанк (с капиталом в 22.848 млрд), который принадлежит государству За первые три месяца второго полугодия банковское учреждение заработало на 5,08 млрд грн больше по сравнению с первым полугодием. На втором и третьем "призовом месте" оказались Ощадбанк (47,99 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль (41.97 млрд грн).

В то же время, по словам представителей НБУ, из-за пандемии в мире, за первое полугодие прибыль украинских банков упала практически на четверть, а точнее на 23% – до 23,7 млрд грн. В начале лета банки не дополучили дохода на 19 % – до 4,6 млрд грн.

Также, стало известно, что в августе 2020 года банки "обогатились" практически в 2 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Их прибыль составила 4,2 млрд грн.





Ранее "Комментарии" писали о том, что НБУ выпустил первую вертикальную банкноту в честь украинского космонавта Леонида Каденюка. Кроме того, первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожковой рассказала о шагах, которые предпринял НБУ, чтобы преодолеть финансовый кризис в стране, вызванный коронавирусным карантином.





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