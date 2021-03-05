НБУ повысил учетную ставку: каковы последствия

Нацбанк повысил учетную ставку — с 6% (действовала в Украине с июня 2020 года) до 6,5%. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему принято такое решение и ждать ли нового повышения "учетки".

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"В НБУ не могут не реагировать на рост инфляции"

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин считает, что повышение "учетки" с 6 до 6,5% — вполне ожидаемое решение НБУ.

"Февраль, скорее всего, покажет инфляцию выше, чем учетная ставка. Инфляция будет расти и дальше. К лету, скорее всего, дойдет до 10%. А так как учетная ставка ориентируется на такой рост, то вырастет и она. Думаю, до 8%", — отмечает эксперт.

По его словам, учитывая, что экономика только начала демонстрировать рост после глубокого падения в корона-кризисном 2020-м, важно, чтобы НБУ не торопился повышать "учетку". Ведь кредитование оживилось, так что нужно поддержать экономику.

"В НБУ не могут не реагировать на рост инфляции. И повышают учетную ставку, следуя указаниям МВФ. Но важно не форсировать события", — подчеркивает Даниил Монин.

"Уже в конце апреля мы можем увидеть "учетку" в 7%"

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак отмечает, что по итогам января инфляция вышла за так называемый целевой коридор (5% плюс-минус 1%).

"Согласно данным Госстата, рост потребительских цен в Украине по итогам января 2021 года ускорился в годовом измерении до 6,1% — с 5% по итогам декабря 2020-го, — отмечает эксперт. – Основная причина – рост цен на коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, электроэнергия). Бороться с ростом инфляции теория монетарной политики учит с помощью поднятия учетной ставки. Суть в том, чтобы люди меньше тратили, больше копили. Когда спрос меньше, то и цены растут медленнее. Правда, не знаю, сработает ли это сейчас. Ведь цены подняли на то, на что нет конкуренции. Тут, как правило, один поставщик. Люди платят столько, сколько потребляют. Уменьшить эти расходы трудно".

По мнению Тараса Козака, НБУ переживает, что инфляция и далее будет расти. Потому прогнозирует, что уже в конце апреля мы можем увидеть "учетку" в 7%.

Напомним, эксперт спрогнозировал, на сколько вырастут цены на бензин и дизтопливо в Украине.

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