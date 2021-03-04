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Главная Новости Бизнес финансы На сколько вырастут цены на бензин и дизтопливо в Украине – прогноз
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На сколько вырастут цены на бензин и дизтопливо в Украине – прогноз

Эксперт рассказал, почему растут цены на украинских АЗС

сегодня, 12:04
Автор:

Таисия Ерохина

Средняя цена за литр бензина А-95 в течении последней недели выросла с 27,02 до 28,30 грн, а дизель подорожал с 26,46 до 27,70 грн за литр. Стоимость автогаза выросла на 8 копеек — до 15,36 грн за литр. Почему повышаются цены на украинских АЗС и чего ждать украинцам в ближайшее время, рассказал в беседе с изданием "Комментарии" аналитик "Альпари" (Alpari) Максим Пархоменко.

На сколько вырастут цены на бензин и дизтопливо в Украине – прогноз

Фото из открытых источников

По словам эксперта, столь стремительный рост продиктован повышением цен на нефть. Так, с начала года сырая нефть стремительно дорожала, прибавив в цене более 15 процентов и достигнув максимума доковидного периода. И если в прошлом году от роста цен на заправках спасал курс гривни, то сейчас этот эффект отходит в прошлое.

"При текущем курсе гривни и ценах на нефть стоимость 95 бензина на колонках имеет потенциал роста к 30,30 гривен, а дизеля до 29,90. Из-за длительности поставок, не все цены отыгрывают это снижение и в течение ближайших недель сохраняют потенциал для повышения", — рассказал аналитик Максим Пархоменко.

Напомним, после долгой "спячки" наконец нефть на мировых биржах поползла вверх. Соответственно, "прыгают" и ценники на бензин различных марок и дизтопливо на украинских автозаправочных станциях. По мнению экспертов, стоимость бензина в ближайшие дни может отличаться от сегодняшних на 50-70 копеек.

Как сообщалось ранее, эксперты рассказали, с чем связан рост цен на украинских АЗС. К сожалению для украинского потребителя, существуют объективные предпосылки для роста цен на нефтепродукты. Стоит отметить, что в 2021 году сложилась нетипичная ситуация на рынке нефтепродуктов.


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