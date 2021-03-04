На сколько вырастут цены на бензин и дизтопливо в Украине – прогноз

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Таисия Ерохина
Средняя цена за литр бензина А-95 в течении
последней недели выросла с 27,02 до 28,30 грн, а дизель подорожал с 26,46 до
27,70 грн за литр. Стоимость автогаза выросла на 8 копеек — до 15,36 грн за
литр. Почему повышаются цены на украинских АЗС и чего ждать украинцам в
ближайшее время, рассказал в беседе с изданием "Комментарии" аналитик "Альпари"
(Alpari) Максим Пархоменко.
Фото из открытых источников
По словам эксперта, столь стремительный рост
продиктован повышением цен на нефть. Так, с начала года сырая нефть
стремительно дорожала, прибавив в цене более 15 процентов и достигнув максимума
доковидного периода. И если в прошлом году от роста цен на заправках спасал
курс гривни, то сейчас этот эффект отходит в прошлое.
Напомним, после долгой "спячки" наконец нефть на мировых биржах поползла вверх. Соответственно, "прыгают" и ценники на бензин различных марок и дизтопливо на украинских автозаправочных станциях. По мнению экспертов, стоимость бензина в ближайшие дни может отличаться от сегодняшних на 50-70 копеек.
Как сообщалось ранее, эксперты рассказали, с
чем связан рост
цен на украинских АЗС. К сожалению для украинского потребителя, существуют
объективные предпосылки для роста цен на нефтепродукты. Стоит отметить, что в
2021 году сложилась нетипичная ситуация на рынке нефтепродуктов.
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