Цены на бензин в Украине могут вырасти уже на этой неделе — прогноз

Цена на бензин и дизельное топливо постоянно продолжает расти. В ближайшее время снижение стоимости "горючки" ожидать не приходится. Такой неутешительный прогноз аналитика TeleTrade Сергея Родлера сообщает издание "Сегодня".

Водителям не расслабляться: цены на бензин продолжат расти. Фото из открытых источников

По мнению специалиста, после долгой "спячки" наконец на мировых биржах вверх поползла нефть. Соответственно, "прыгают" и ценники на бензин различных марок и дизтопливо на украинских автозаправочных станциях.

По мнению Родлера, стоимость бензина в ближайшие дни может отличаться от сегодняшних на 50-70 копеек.

Этому также способствует не лучшая динамика национальной валюты — доллар систематически продолжает дорожать, медленно, но уверенно. Сергей Родлер убежден, что гривна продолжит свое "падение" и в марте. К сожалению, по словам эксперта, прочность отечественной валюты не выгодна даже украинскому правительству, что уж говорить о экспортеров.

Но если гривна и нефть являются постоянными факторами, регулирующих цены на бензин, то сейчас к общему списку добавился еще и другой фактор — человеческий. Или, скорее, предпринимательский.

Аналитик утверждает, что представители украинских АЗС долго занимались сдерживанием цен, несмотря на положительную динамику рынка нефти. Поэтому рост цены на бензин кажется украинским водителям внезапным и довольно ощутимо бьет по карману.

"Кроме этого, низкий спрос из-за праздников и локдауна позволил игрокам [топливного рынка — ред.] реализовывать бензин по" старым "ценам. Сейчас же активность потребителей начала восстанавливаться, а, следовательно, компаниям придется больше считаться с рыночной конъюнктурой", — подчеркнул эксперт.

Добавим, что по состоянию на 3 марта средняя стоимость бензина марки А-95 равна 28,30 грн/л. Топливо класса "премиум" (также А-95) обойдется чуть дороже — 29,72 грн/л. Бензин А-92 стоит 27-29 грн/л. А водители, которые пользуются автомобилями на "дизеле", заплатят за литр топлива 27,70 грн.





Следует отметить, что газ для автомобилей совсем немного подешевел. Сейчас за него просят 15,38 грн/л. Такие данные предоставляет "Консалтинговая группа А-95".

Напомним, ранее "Комментарии" интересовались экспертным мнением о том, когда прекратится рост цен на бензин. Специалисты объяснили, может влиять власть на рынок топлива в Украине.

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