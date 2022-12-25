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НБУ повысит нормативы обязательных резервов банков: на что это повлияет

НБУ повышает нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и средствам на текущих счетах банков с 11 января.

сегодня, 13:35
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Автор:

Давиденко Евгения

Национальный банк решил увеличить норматив формирования банками обязательных резервов в национальной валюте с 0% до 5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ повысит нормативы обязательных резервов банков: на что это повлияет

Фото: https://pixabay.com/


Нововведение, в частности, касается:

средств по требованию и по текущим счетам юридических и физических лиц;

вкладов и средств на текущих счетах других банков-нерезидентов, а также по кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций-нерезидентов.


Кроме того, с 10 до 15% повысится норматив формирования банками обязательных резервов в иностранной валюте. В то же время в НБУ решили не изменять нормативы по срочным средствам на счетах юридических и физических лиц. Нововведения вступят в силу с 11 января 2023 года.


“Повышение нормативов обязательного резервирования позволит снизить свободную ликвидность в банковской системе. Ожидается, что общий объем обязательных резервов, который будут формировать банки, увеличится ориентировочно на 68 млрд грн”, — говорится в сообщении.


В НБУ убеждены, что увеличение резервирования будет способствовать усилению конкуренции между банками за вкладчиков и повышению ставок по гривневым депозитам. Кроме того, это приведет к росту объемов срочных гривневых привлечений банками, а также уменьшению рисков для курсовой стабильности. Вместе с тем, повышение нормативов обязательных резервов будет способствовать дедолларизации депозитов и позволит регулятору удерживать контроль за динамикой инфляции. Нововведение не должно препятствовать банковскому кредитованию, уверяют в Нацбанке.


Ранее в комментарии изданию начальник управления казначейства Forward Bank Руслан Королик замечал, что повышение норматива обязательного резервирования и разрешение банкам покрывать 50% от общего объема за счет ОВГЗ, свидетельствует о том, что НБУ планирует снизить определенное количество "лишних" денег и таким образом повлиять на сдерживание роста инфляции и поддержание стабильности курса гривны.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-rozpochav-implementatsiyu-anonsovanih-zahodiv-dlya-posilennya-monetarnoyi-transmisiyi
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