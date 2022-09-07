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НБУ снова включил печатный станок: регулятор «напечатал» еще 15 млрд грн

В условиях недостачи объемов международной помощи НБУ вынужден «печатать» гривну, что может повысить инфляцию

сегодня, 10:00
Автор:

Давиденко Евгения
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Национальный банк совершил эмиссию 15 млрд грн в начале сентября, выкупив облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

НБУ снова включил печатный станок: регулятор «напечатал» еще 15 млрд грн

Эмиссия гривни

Соответствующие данные обнародованы на сайте НБУ.

Так, если по состоянию на пятое сентября в портфеле НБУ было сконцентрировано ОВГЗ на 589,56 млрд грн, то уже шестого сентября эта сумма выросла до 604,56 млрд грн. Таким образом, во вторник регулятор выкупил правительственных долговых бумаг на 15 млрд грн.

В последний раз НБУ совершил эмиссию 22 августа, увеличив портфель ОВГЗ на 25 млрд грн.

Вчерашний аукцион по продаже военных облигаций помог привлечь 47,3 млн грн. Это сравнимо ниже того, что было привлечено 30 августа. Тогда правительство разместило ценных бумаг на сумму 3,9 млрд грн.

Как известно, в условиях падения налоговых поступлений, госбюджет не может профинансировать все статьи расходов, а также расходы на войну, развязанную против нас россией. Таким образом, правительство сильно зависит от иностранной помощи. На начало осени Украина уже получила от международных доноров 17,4 млрд долл. Однако этих сумм хватает только чтобы покрыть 55% недостающего финансирование.

В связи с этим правительство проводит аукционы по выпуску военных облигаций. Частично их выкупает Национальный банк путем эмиссии гривни. Таким образом, в экономику страны с начала полномасштабного вторжения оккупанта было напечатано 285 млрд грн.

Ранее финансист Александр Паращий рассказал, как обстоят дела с государственным бюджетомПо словам руководителя аналитического департамента Concorde Capital, сегодня Украина должна требовать, именно требовать, чтобы другие страны-партнеры активно участвовали в улучшении нашей ситуации и на поле боя, и с финансированием.



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Источник: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
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