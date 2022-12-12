НБУ снова "включил" станок: сколько влито денег

Нацбанк приобрел облигации внутреннего государственного займа, выпускаемые Министерством финансов для покрытия дефицита государственного бюджета, "напечатав" под это 15 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора. Так, если по состоянию на пятницу 9 декабря, портфель облигаций внутреннего государственного займа НБУ составил 674,57 млрд грн, то в понедельник, 12 декабря, объем ценных бумаг в собственности НБУ вырос на 15 млрд грн — до 689,57 млрд грн .

НБУ печатает гривню. Фото: https://pixabay.com/





Таким образом, Национальный банк Украины оставляет за собой звание крупнейшего держателя ценных бумаг правительства. Банки приобрели ОВГЗ на 488,02 млрд грн, размер ценных бумаг правительства в портфеле юридических лиц составляет 72,9 млрд грн, физических лиц – 31,52 млрд грн. Между тем нерезиденты (юридические лица и предприниматели за пределами Украины) сконцентрировали облигаций украинского Минфина на сумму 58,05 млрд грн, а территориальные общины купили их на 1,02 млрд грн.





Как известно, "потолок" покупки облигаций внутреннего государственного займа Национальным банком на 2022 год составляет 400 млрд грн (НБУ уже "влил" в бюджет 385 млрд грн).

Сложности с привлечением денег на рынке связаны с нежеланием Министерства финансов поднимать ставку. Однако медленно ведомство это делает. Так, на аукционе 6 декабря процент по двухлетним облигациям в гривне вырос до 19,5%.





Ранее руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий в интервью "Комментариям" объяснял позицию правительства. По его мнению, сегодня любая копейка для государства важна, даже если это противоречит интересам потенциальных инвесторов. В то же время увеличение ставок по облигациям внутреннего государственного займа вызовет рост расходов бюджета. Потому основной целью и для Минфина, и для Нацбанка должно быть привлечение внешнего финансирования для покрытия дефицита бюджета.

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