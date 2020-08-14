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Главная Новости Бизнес экономика НБУ установил курс валют на 17 августа: доллар и евро дешевеют
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НБУ установил курс валют на 17 августа: доллар и евро дешевеют

В течение банковского дня доллар и евро подешевели на фоне гривни, в то же время банковские металлы подорожали

сегодня, 16:10
Автор:

Татьяна Веремеева
НБУ установил курс валют на 17 августа: доллар и евро дешевеют

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 17 августа на уровне 27,35 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,31 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 5 копеек – сегодня курс доллара был на уровне 27,40 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 11 копеек – по состоянию на 14 августа курс был установлен на уровне 32,42 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 17 августа. Стоимость золота установлена на уровне 53 222,42 грн за унцию, что на 500,09 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 730,41 грн за унцию – на 14,64 грн больше, чем на 14 августа. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 26 046,48 грн за унцию, что на 197,99 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 11 767 долл.

Напомним, показатели инфляции и дефляции – не причина и не следствие работы печатного станка. Это инструмент преодоления определенного кризиса. "Комментарии" решили глубоко разобраться в столь важном для экономики Украины вопросе как печатание денег.


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