НБУ установил курс валют на 3 августа: что будет с долларом и евро в последний месяц лета

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 31 июля на уровне 27,68 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,78 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день подешевел на 1 копейку – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,69 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 24 копейки – по состоянию на 31 июля курс был установлен на уровне 32,54 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 1 августа. Стоимость золота установлена на уровне 54 703,59 грн за унцию, что на 597,56 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 671,63 грн за унцию – на 25,09 грн больше, чем на 31 июля. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 24 989,32 грн за унцию, что на 144,97 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 11 218,4 долл.

Напомним, Национальный банк Украины оценил спад ВВП во втором квартале 2020 года на уровне 11% в годовом измерении.

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