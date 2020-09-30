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Главная Новости Бизнес экономика Не до путешествий: расходы украинцев на туристические поездки значительно упали
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Не до путешествий: расходы украинцев на туристические поездки значительно упали

В сравнении с прошлым годом, статья расходов на туризм в Украине заметно упал

30 сентября 2020, 22:02
Автор:

Екатерина Белоброва

В 2020 году украинцы существенно реже стали выезжать заграницу с целью курортного туризма, если сравнивать с данными за 2019 год. Об этом сообщает издание Lenta.ru, ссылаясь на данные Нацбанка. 

Не до путешествий: расходы украинцев на туристические поездки значительно упали

Так, согласно источнику, импорт услуг по статье Путешествия за апрель-июнь снизился в 4,1 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $544 млн.

При этом количество зарубежных поездок граждан за отчетный период упало до 670 тыс. по сравнению с 7 млн  582 тыс. в апреле-июне 2019 года.

Во II квартале текущего года число поездок иностранцев в Украину упало до 183 тыс. по сравнению с 3 млн 538 тыс. за тот же период 2019 года. Расходы иностранных туристов сократились с $419 млн до $16 млн.

Несомненно, на ситуацию повлияла мировая пандемия и кризис, но также речь идет и о материальном положении многих граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал экспертную позицию по туристической отрасли в Украине.

"Сектор туризма достаточно разнообразен и представлен туристическими операторами, турагентствами, экскурсоводами, гостиницами и другими типами размещения, туристическими информационными центрами, транспортными компаниями и т.д. Соответственно уровень задач, ответственности и проблем у этих типов предпринимателей совершенно разный. Но если попытаться обобщить, то можно отметить обозначить общую проблематику", — рассказал  Иван Липтуга президент Национальной туристической организации Украины.


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