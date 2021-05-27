Не очередная "кормушка": чем заманивают инвесторов на Донбасс

Бизнесменам предлагают инвестировать в экономику Донецкой и Луганской областей при усиленной государственной поддержке и защитить их от рисков из-за боевых действий. Об этом во время форума UkraineInvest Talks в Днепре заявил первый заместитель главы Минреинтеграции Украины Ростислав Замлинский, передает корреспондент "Комментариев".



Инвестиции. Фото: investgazeta.ua

Для индустриальных парков на подконтрольной Украине территории Донбасса и 15 местных громад вблизи линии разграничения предлагают ослабить государственное регулирование инвестиционных проектов и усилить опеку над инвесторами со стороны государства, заявил Замлинский.

"Если мы говорим об ослаблении, то с 20 млн гривен опускается планка в 5 млн гривен и государственную опеку получит новый инвестиционный проект или действующий бизнес, который хочет расшириться", — сообщил представитель Минреинтеграции.

Для проектов с налогом на выведенный капитал предлагают ускоренную амортизацию — инвестировав деньги, возвращать их предлагают без уплаты налогов, отметил Замлинский.

Проблемами подключения к электрическим сетям должны заниматься центральные и местные органы власти, а не инвестор. Такую законодательную инициативу должны принять в парламенте в ближайшее время, продолжил эксперт.



"Наша общая позиция с UkraineInvest, с Экспортным кредитным агентством, а также с Офисом продвижения экспорта — их офисы должны быть там (на Донбассе, — ред.), филиалы, не основные... Самое важное, чтобы бизнес, особенно иностранный, не боялся работать. Мы инициируем их страхование от военно-политических рисков, но не за их деньги, а за средства государства и международных партнеров. Для этого будет создан консорциумный фонд", — рассказал Замлинский.

Украинские власти считают, что наполнять консорциумный фонд больше всего должны именно международные партнеры.

"Это не очередная "кормушка", чтобы забрать деньги у потенциальных инвесторов. Это государство страхует, но по заявительному принципу. Обращается инвестор — имеет такую возможность. Не обращается — значит это твои проблемы, если тебе что-то "прилетит".

Но самая надежная страховка — если предприятие с иностранными инвестициями, над которым будет развеваться украинский флаг и флаг США, ЕС или Великобритании — тогда туда точно ничего не "прилетит", потому что тогда это будет проблема не только Украины, но и тех стран, чей флаг будет у владельца", — подытожил заместитель главы Минреинтеграции.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада работает над созданием свободной экономической зоны на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.



Напомним, что с началом боевых действий на Донбассе и после аннексии Крыма Украина потеряла 25% экспортного потенциала. Потери внутреннего валового продукта от войны оцениваются в свыше 150 млрд гривен.

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