Не очередная "кормушка": чем заманивают инвесторов на Донбасс

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Наталья Некрасова
Бизнесменам предлагают инвестировать в экономику Донецкой и Луганской областей при усиленной государственной поддержке и защитить их от рисков из-за боевых действий. Об этом во время форума UkraineInvest Talks в Днепре заявил первый заместитель главы Минреинтеграции Украины Ростислав Замлинский, передает корреспондент "Комментариев".
Инвестиции. Фото: investgazeta.ua
Для индустриальных парков на подконтрольной Украине территории Донбасса и 15 местных громад вблизи линии разграничения предлагают ослабить государственное регулирование инвестиционных проектов и усилить опеку над инвесторами со стороны государства, заявил Замлинский.
Для проектов с налогом на выведенный капитал предлагают ускоренную амортизацию — инвестировав деньги, возвращать их предлагают без уплаты налогов, отметил Замлинский.
Проблемами подключения к электрическим сетям должны заниматься центральные и местные органы власти, а не инвестор. Такую законодательную инициативу должны принять в парламенте в ближайшее время, продолжил эксперт.
Украинские власти считают, что наполнять консорциумный фонд больше всего должны именно международные партнеры.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада работает над созданием свободной экономической зоны на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, что с началом боевых действий на Донбассе и после аннексии Крыма Украина потеряла 25% экспортного потенциала. Потери внутреннего валового продукта от войны оцениваются в свыше 150 млрд гривен.
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