Война на Донбассе и аннексия Крыма: названы убытки экономики Украины

С началом боевых действий на Донбассе и после аннексии Крыма Украина потеряла 25% экспортного потенциала. Об этом во время форума UkraineInvest Talks в Днепре рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, передает корреспондент "Комментариев".



Война на Донбассе. Фото из открытых источников

Предприниматели и экономика Украины после оккупации Донбасса и Крыма адаптировались к новым экономическим изменениям, считают в Минреинтеграции. Заместитель министра представил Стратегию экономического развития оккупированных территорий и рассказал о потерях экономики Украины от вооруженной агрессии РФ.

Согласно документу, потери внутреннего валового продукта (ВВП) Украины от боевых действий на Донбассе составили более 150 млрд грн. Это 15% потерь ВВП на душу населения. На восстановление, по прогнозам, понадобится 21 млрд долл. Потери имущества оцениваются в 9,5 млрд долл.

"Наша общая цель — это развитие современной конкурентоспособной экономики в пределах этих территорий [подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей]. Основная цель стратегии направлена на развитие человека. Человек должен иметь возможность развиваться, жить в безопасной среде, создавать собственный бизнес, а также иметь возможность достичь определенных результатов", — сказал Замлинский.

В результате реализации стратегии жители подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, в частности переселенцы должны почувствовать значительные положительные изменения, отметил заместитель главы Минреинтеграции. Среди приоритетных проектов — обеспечение качественного водоснабжения, новые рабочие места, рост зарплат и развитие транспортного сообщения. Привлечь к реализации экономических проектов планируют местные громады.

"Налог на доходы физических лиц, который формируется на территории 15 громад, находящихся вдоль линии разграничения, остается для нужд громад и потребностей области. Таким образом стимулируется легализация заработной платы, которую в народе называют "серой" или еще темнее "серой", — рассказал представитель Минреинтеграции.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент работает над созданием свободной экономической зоны на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, на Донбассе активизировались российские снайперы. Любые решения, которые могли бы помочь остановить обстрелы украинских позиций боевиками ОРДЛО, блокируются российской стороной. При этом Украина постоянно настаивает на необходимости прекращения огня.



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