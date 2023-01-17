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Недаром: ЕС дает Украине 18 млрд евро под выполнение определенных требований

Часть пунктов совпадают с теми, что есть в Меморандуме с МВФ

сегодня, 15:59
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Автор:

Давиденко Евгения

Макрофинансовая помощь ЕС, первый транш которой уже поступил в Украину, содержит 20 пунктов. Киев будет получать транши по мере их выполнения. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс Украина".


Отмечается, что требования сгруппированы в четыре блока: "Верховенство права", "Энергетика", "Структурные реформы и эффективное управление" и "Макрофинансовая стабильность".


По данным информационного агентства, часть требований тождественна тем, что предусмотрены Меморандумом с Международным валютным фондом. При этом программа на 18 млрд. евро предусматривает более мягкие временные рамки. Так, если в договоренностях с МВФ крайний срок создания наблюдательного совета "Нафтогаза" – конец января, то в Меморандуме с ЕС – первый квартал 2023 года, то есть до апреля.


Известно, что больше всего пунктов содержит раздел "Верховенство права". В частности, речь идет об отборе в первом квартале и назначении во втором нового председателя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), восстановлении Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей с учетом работы Этического совета, укреплении потенциала Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).


Кроме того, Украина должна работать над улучшением процедуры отбора судей и усовершенствовать законодательство в сфере борьбы с отмыванием средств.


В разделе "Структурные реформы и эффективное управление" речь идет о реформе таможенного администрирования с постепенным усовершенствованием в течение года айти-систем, усовершенствовании процедуры отбора независимых членов наблюдательных советов и правлений крупнейших государственных предприятий.


Также документ предусматривает подготовку Украиной в апреле – июне Плана действий по восстановлению разрушенной Россией энергетической инфраструктуры, учитывая цели "зеленого перехода".

Вместе с тем, среди требований для получения следующих траншей из пакета помощи на 18 млрд евро, – отмена временных чрезвычайных налоговых мер до июня.


Раньше мы писали, какие требования выдвигает МВФ.



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