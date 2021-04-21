Недвижимость в Украине дорожает: на сколько выросли цены

В Украине наблюдается значительное подорожание недвижимости. Только за январь-март этого года квартиры в Украине подорожали на 11,6%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Данные показатели озвучивает Госстат.

Цены на недвижимость в Украине поднялись - рассказываем на сколько. Фото: espanarusa.com

За год цены на первичном рынке поднялись на 9,8%. На вторичном рынке квартиры подорожали на 12,4%.

Соответственно на первичном рынке однокомнатные квартиры поднялись в цене на 10,8%, двухкомнатные — на 7,9%, трехкомнатные — на 11,7%.

На вторичном рынке однокомнатное жилье подорожало на 12,3%, двухкомнатное — на 13,1%, трехкомнатное — на 11,8%.

Однако у многих граждан возникает вопрос при покупке недвижимости, какую же квартиру выбрать — из первичного или вторичного рынка? Стоит ли вообще в ближайшее время инвестировать деньги в недвижимость? Об этом сайту "Комментарии" рассказала столичный риелтор и юрист Любава Ляшенко. Ее советы можно найти в нашем материале.

Каждый человек мечтает о беззаботной старости и материальное обеспечение. Однако украинской пенсии на эти мечты может не хватить. Одним из надежных вкладов является приобретение недвижимости. В Киеве можно купить квартиру в новостройке без ремонта за 50000 долларов. Однако есть много рисков: не сдан дом, проблема с документами, вопросы подключения коммуникаций. Кроме того, следует учитывать расходы на будущий ремонт. В то же время можно инвестировать в иностранные квартиры. На сколько это выгоднее? В каких странах покупать жилье, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Египте упали цены на недвижимость. Сколько стоят квартиры и за сколько их можно сдавать туристам, читайте в нашем материале.

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