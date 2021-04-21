Недвижимость в Украине дорожает: на сколько выросли цены

BTC/USD
55489.53
ETH/USD
2296.78
LTC/USD
262.41
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
В Украине наблюдается значительное подорожание недвижимости. Только за январь-март этого года квартиры в Украине подорожали на 11,6%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Данные показатели озвучивает Госстат.
Цены на недвижимость в Украине поднялись - рассказываем на сколько. Фото: espanarusa.com
За год цены на первичном рынке поднялись на 9,8%. На вторичном рынке квартиры подорожали на 12,4%.
Соответственно на первичном рынке однокомнатные квартиры поднялись в цене на 10,8%, двухкомнатные — на 7,9%, трехкомнатные — на 11,7%.
На вторичном рынке однокомнатное жилье подорожало на 12,3%, двухкомнатное — на 13,1%, трехкомнатное — на 11,8%.
Однако у многих граждан возникает вопрос при покупке недвижимости, какую же квартиру выбрать — из первичного или вторичного рынка? Стоит ли вообще в ближайшее время инвестировать деньги в недвижимость? Об этом сайту "Комментарии" рассказала столичный риелтор и юрист Любава Ляшенко. Ее советы можно найти в нашем материале.
Каждый человек мечтает о беззаботной старости и материальное обеспечение. Однако украинской пенсии на эти мечты может не хватить. Одним из надежных вкладов является приобретение недвижимости. В Киеве можно купить квартиру в новостройке без ремонта за 50000 долларов. Однако есть много рисков: не сдан дом, проблема с документами, вопросы подключения коммуникаций. Кроме того, следует учитывать расходы на будущий ремонт. В то же время можно инвестировать в иностранные квартиры. На сколько это выгоднее? В каких странах покупать жилье, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Египте упали цены на недвижимость. Сколько стоят квартиры и за сколько их можно сдавать туристам, читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости