Нефть бьёт рекорды, бензин растёт мгновенно: есть ли предел ценам

Из-за конфликта на Ближнем Востоке цена на нефть в мире впервые с 2022 года превысила 100 долларов за баррель. Между тем, Антимонопольный комитет Украины начал расследование из-за резкого роста розничных цен на топливо в Украине. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил председатель комитета Павел Кириленко. Что будет с ценами на бензин и дизель ближайшие недели? Есть ли предпосылки, что вскоре на стелах АЗС мы и правда увидим трёхзначные цифры? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Рост цен на топливо

Механизма удешевить нефтепродукты при дорогой нефти – нет

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сразу обратил внимание, что Антимонопольный комитет начал проверку еще с 4 марта. Когда он разослал опросники для того, чтобы получить ответы о повышении цен от торговых сетей.

"При этом важно понимать, что, когда мы говорим о полномочиях Антимонопольного комитета и, что конкретно они проверяют, то мы должны понимать, что 90% нефтепродуктов, которые мы потребляем, завозим с Европы. Эти нефтепродукты производятся из той нефти, которая покупается на мировом рынке. То есть, чем выше цена на нефть, чем дороже нефтепродукты. Что сейчас исследует Антимонопольный комитет? Есть чёткое понимание, что между поднятием цены на нефть и заходом в торговые сети дорогих нефтепродуктов проходит, как правило, 20 дней. У нас же получилась ситуация, когда нефть начала дорожать и уже через 2 часа торговые сети, словно по команде, подняли цену на пистолете на 4-5 гривен. То есть этот вопрос "как по команде" и расследуется Антимонопольным комитетом. То есть, не сам рост цены, а именно скоординированные действия, связанные с ростом цены. Это называются согласованное действие или картельный сговор. В любом случае, если будет дорогая нефть, будут дорогие нефтепродукты. Механизма удешевить нефтепродукты при дорогой нефти – нет. Кто-то же должен доплачивать разницу по рынку", – отметил эксперт.

Относительно того, будет ли стоить 100 гривен литр топлива, то Олег Пендзин говорит, что он сильно сомневается, что такое возможно. Потому что уже на сегодняшний день зафиксировалась приблизительная стоимость барреля нефти марки Brent в районе 90 долларов. А это цена, которая соответствует плюс 6-7 гривен от нашей цены, которая есть на сегодняшний день.

"То есть, вполне возможно, что мы ещё увидим небольшое повышение цен на топливо, но так, чтобы ценники поднялись к 100 гривен – это маловероятно. Другое дело, если цена нефти на мировом рынке будет расти и дальше", – констатировал эксперт.

Ценники на горючее на украинских АЗС вряд ли подплывут до 100 гривен

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников так прокомментировал ситуацию:

"То, что у нас происходит с ценами на горючее – это иллюстрация того, что у нас очень чувствительная эта отрасль к мировым рынкам. У нас сразу же происходит реакция. При этом реакция с огромным запасом. Уже было много примеров, что цены в мире растут и у нас они параллельно растут. Хотя, когда в мире цены падают, у нас они почему-то остаются на том же уровне".

Алексей Плотников отметил, что он бы не стал говорить, что есть какой-то картельный сговор или что-то другое между крупными игроками на топливном рынке. Скорее, координация между большими сетями.

"Они смотрят по соседям, кто и за сколько продает горючее. Поэтому, скорее всего, Антимонопольный комитет никакого сговора не найдет, что могло бы привести к открытию уголовных дел или чего-либо еще. Я слышал много аргументов, что определенная координация между реализаторами горючего есть, мол, закупали по одной цене, а продают в несколько раз по завышенной для того, чтобы закупить новый товар и для этого было больше денег. Есть много оправданий, но это чувственная реакция реализаторов горючего в Украине. Она, конечно, идет на пользу самим реализаторам, а не потребителям", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается того, будут ли ценники на топливо на украинских АЗС в районе 100 гривен и больше литра, то эксперт говорит, что при происходящем сейчас вряд ли будет дальнейшее повышение цен на топливо.

"Следует напомнить, что несколько дней назад Дональд Трамп сказал, что операцию в Иране будут завершать. Даже после этих слов цена на нефть со 108 долларов за баррель снизилась до 88. Что касается Украины, то для того, чтобы разболтать цену до 100 и более гривен за литр горючего, нужно, чтобы произошло еще что-то дополнительно. К примеру, прекратился ввоз горючего в Украину из Евросоюза, чтобы была какая-то консолидированная реакция стран Евросоюза против того, чтобы Украина завозила горючее. То есть должно произойти что-то неожиданное и непрогнозируемое", – подытожил Алексей Плотников.

