Нафта б'є рекорди, бензин росте миттєво: чи є межа цін

Через конфлікт на Близькому Сході ціна на нафту у світі вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель. Тим часом Антимонопольний комітет України розпочав розслідування через різке зростання роздрібних цін на паливо в Україні. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив голова Комітету Павло Кириленко. Що буде з цінами на бензин та дизель найближчі тижні? Чи є передумови, що невдовзі на стелах АЗС ми справді побачимо тризначні цифри? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Зростання цін на пальне

Механізму здешевити нафтопродукти за дорогої нафти – ні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин одразу звернув увагу, що Антимонопольний комітет розпочав перевірку ще з 4 березня. Коли він розіслав опитувальники, щоб отримати відповіді про підвищення цін від торгових мереж.

"При цьому важливо розуміти, що, коли ми говоримо про повноваження Антимонопольного комітету і, що конкретно вони перевіряють, то ми повинні розуміти, що 90% нафтопродуктів, які ми споживаємо, завозимо з Європи. Ці нафтопродукти виготовляються із тієї нафти, що купується на світовому ринку. Тобто, чим вища ціна на нафту, чим дорожчі нафтопродукти. Що зараз розсліджує Антимонопольний комітет? Є чітке розуміння, що між підвищенням ціни на нафту та заходом у торговельні мережі дорогих нафтопродуктів проходить, як правило, 20 днів. У нас же вийшла ситуація, коли нафта почала дорожчати і вже за 2 години торговельні мережі, немов за командою, підняли ціну на пістолеті на 4-5 гривень. Тобто це питання "як за командою" і розслідується Антимонопольним комітетом. Тобто не саме зростання ціни, а саме скоординовані дії, пов'язані зі зростанням ціни. Це називаються узгоджена дія або картельна змова. У будь-якому випадку, якщо буде дорогою нафта, будуть дорогі нафтопродукти. Механізму здешевити нафтопродукти за дорогої нафти – ні. Хтось має доплачувати різницю по ринку", – зазначив експерт.

Щодо того, чи коштуватиме 100 гривень літр палива, то Олег Пендзин каже, що він дуже сумнівається, що таке можливо. Тому що вже на сьогоднішній день зафіксувалась приблизна вартість бареля нафти марки Brent у районі 90 доларів. А це ціна, яка відповідає плюс 6-7 гривень від нашої ціни, яка є на сьогоднішній день.

"Тобто цілком можливо, що ми ще побачимо невелике підвищення цін на паливо, але так, щоб цінники піднялися до 100 гривень – це малоймовірно. Інша річ, якщо ціна нафти на світовому ринку зростатиме й надалі", – констатував експерт.

Цінники на пальне на українських АЗС навряд чи підпливуть до 100 гривень

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков так прокоментував ситуацію:

"Те, що у нас відбувається з цінами на пальне – це ілюстрація того, що у нас дуже чутлива ця галузь до світових ринків. У нас відразу відбувається реакція. Причому реакція з великим запасом. Вже багато було прикладів, що ціни у світі зростають і у нас вони паралельно зростають. Хоча, коли у світі ціни падають, у нас вони чомусь залишаються на тому ж рівні".

Олексій Плотніков зауважив, що він би не став говорити, що є якась картельна змова чи ще щось між великими гравцями на паливному ринку. Швидше координація між великими мережами.

"Вони дивляться по сусідах, хто і за скільки продає пальне. Тому, швидше за все, Антимонопольний комітет ніякої змови не знайде, що могло б привести до відкриття карних справ чи ще чогось. Я чув багато аргументів, що певна координація між реалізаторами пального є, мовляв, закупляли за однією ціною, а продають у декілька раз за завищеною для того, щоб закупити новий товар і для цього було більше грошей. Є багато виправдань, але це чуттєва реакція реалізаторів пального в Україні. Вона, звичайно, йде на користь самим реалізаторам, а не споживачам", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Що стосується того, чи будуть цінники на пальне на українських АЗС у районі 100 гривень і більше за літр, то експерт говорить, що при тому, що відбувається зараз, то навряд чи буде подальше підвищення цін на пальне.

"Варто нагадати, що кілька днів тому Дональд Трамп сказав, що операцію в Ірані будуть завершувати. Навіть після цих слів ціна на нафту з 108 доларів за барель знизилась до 88. Що стосується України, то для того, щоб розбовтати ціну до 100 і більше гривень за літр пального, треба, щоб трапилось ще щось додатково. Наприклад, припинилося ввезення пального до України з Євросоюзу, щоб була якась консолідована реакція країн Євросоюзу проти того, щоб Україна завозила пальне. Тобто має відбутись щось неочікуване і непрогнозоване", – підсумував Олексій Плотніков.

