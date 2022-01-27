Нефть достигла семилетнего максимума из-за напряженности между Западом и Россией

В четверг, 27 января, нефть увеличила рост до семилетнего максимума выше 90 долларов за баррель, поскольку кризис в Украине посеял сомнения в том, что Федеральная резервная система США усилит монетарную политику. Об этом сообщает Reuters.

Масляные насосы - фото из открытых источников

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 89 центов, или на 1%, до 90,85 доллара за баррель в 12:17 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть США West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 87 центов или на 1% до $88,22.

Цены на нефть выросли 26 января, когда Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые за семь лет на фоне напряженности между Россией и Западом. Россия, второй по величине производитель нефти в мире, и Запад враждуют через Украину, разжигая опасения прерывания поставок энергоносителей в Европу.

Оба контракта были ниже в начале торгов после того, как Федеральная резервная система США заявила в среду, что, вероятно, повысит процентные ставки в марте и планирует прекратить покупку облигаций этого месяца в борьбе за укрощение инфляции.

Доллар США поднялся после объявления, что сделало нефть дороже для покупателей, использующих другие валюты.

"Более выраженное снижение цен предотвращает кризис в Украине, поскольку все еще есть опасения, что поставки российской нефти и газа могут быть приостановлены в случае военной эскалации", – сказал Commerzbank после утреннего падения цен.

Рыночное внимание также привлекается к встрече Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников во главе с Россией, которая состоится 2 февраля группы, известной как ОПЕК.

Группа, вероятно, будет придерживаться планируемого увеличения добычи нефти на март, сообщили Reuters несколько источников ОПЕК.

ОПЕК ежемесячно, начиная с августа, повышала свой целевой показатель добычи на 400 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки), поскольку она уменьшает рекордные сокращения добычи, произведенные в 2020 году.

Однако группа столкнулась с ограниченными возможностями, помешавшими некоторым членам производить на уровне квоты.

Тем не менее, увеличение запасов сырой нефти и бензина в Соединенных Штатах облегчило некоторые беспокойства по поводу поставок.

Запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2,4 миллиона баррелей, сообщило 26 января Управление энергетической информации (EIA). Это по сравнению с ожиданием снижения на 728 тысяч баррелей по результатам опроса аналитиков Reuters.

Как сообщали ранее "Комментарии", нефть достигла самых больших ежегодных показателей с 2009 года.

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