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Нефть из РФ застряла по дороге в Индию: что произошло

Российскую нефть заблокировали по пути в Индию

20 декабря 2023, 23:57
Автор:
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Марьян Ощановский
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Шесть танкеров, транспортировавших российскую нефть, из-за санкций США были заблокированы и не могут попасть в Индию. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, передает портал "Комментарии".

Нефть из РФ застряла по дороге в Индию: что произошло

Танкеры продолжают экспортировать российскую нефть. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, шесть танкеров, которые перевозили 5 миллионов баррелей российской нефти, не смогли попасть в пункт назначения в Индии.

Агентство отмечает, что суда вынуждены простаивать в нескольких милях от индийского берега. Один из танкеров продолжает стоять в воде уже больше месяца, пишет издание.

Агентство предполагает, что причиной блокировки танкеров вероятно стали американские санкции, согласно которым судам запрещено перевозить российскую сырую нефть, если она была приобретена с нарушением ценового ограничения в 60 долларов за баррель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты все активнее используют для наступательных действий укомплектованные заключенными подразделения "Шторм-Z", чтобы выиграть время для улучшения боеспособности кадровых военнослужащих. В будущем это может создать для сил обороны Украины стратегическую проблему. Активное использование "вагнеровцев" на восточном фронте позволило российской кадровой армии восстановиться после поражений в первые месяцы вторжения и подготовиться к летнему контрнаступлению ВСУ в 2023 году.

"Комментарии" также сообщали, что в связи с принудительной мобилизацией во временно оккупированном Донецке возник дефицит водителей общественного транспорта. Из-за нехватки водителей городу угрожает транспортный коллапс. На предприятии "Донецкоэлектроавтотранс" дефицит водителей составляет 60%.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-20/russia-s-sokol-oil-gets-stuck-on-tankers-while-en-route-to-india
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