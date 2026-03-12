Нефть снова стремительно дорожает: цена Brent превысила $100 за баррель

Рубрики
Цена барреля нефти Brent , являющейся международным эталоном для мирового рынка, в четверг утром превысила 100 долларов за баррель . Это произошло всего через несколько дней после того, как котировки подскакивали почти до 120 долларов .
Мировые цены на нефть взлетели из-за атак Ирана на суда в Ормузском проливе
Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Associated Press .
По данным агентства, цены на нефть выросли более чем на 9% на фоне ухудшения поставочной ситуации. Причиной стали атаки Ирана на коммерческие суда в районе Ормузского пролива , который является одним из важнейших транспортных коридоров для мирового энергетического рынка.
Ормузский пролив считается стратегическим узлом глобальной торговли энергоносителями. Через нее проходит значительная часть мировых морских поставок нефти , поэтому любые угрозы судоходству мгновенно влияют на рынок.
По информации Associated Press, последние атаки стали частью более широкой кампании Ирана, направленной на нанесение удара по мировой экономике и заставить США и Израиль прекратить войну.
Речь идет о конфликте, который начался 12 дней назад , и пока нет признаков его быстрого завершения.
Аналитики подчеркивают, что энергетические рынки очень чувствительно реагируют на геополитические риски , особенно когда они связаны с регионами, через которые проходят ключевые нефтяные маршруты.
Вместе с Brent дорожает и американская эталонная нефть WTI .
Ее цена поднялась примерно до 95 долларов за баррель , что также свидетельствует о напряженности на мировых рынках энергоносителей.
Эксперты отмечают, что любое дальнейшее обострение конфликта может сильнее подтолкнуть цены вверх.
Представитель центрального военного штаба Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфакари заявил, что мир должен быть готов к резкому удорожанию нефти.
По его словам, цена барреля может превысить 200 долларов , если напряжение в регионе будет расти.
Такие заявления еще больше усиливают нервозность на рынке.
Еще накануне цены демонстрировали противоположную тенденцию. По состоянию на утро среды нефть Brent стоила около 86,92 доллара за баррель .
Котировки снижались после сообщений о том, что Международное энергетическое агентство рассматривает возможность крупнейшего в истории выпуска нефти из стратегических резервов.
Это могло бы отчасти стабилизировать рынок и компенсировать возможные перебои со снабжением.
Однако новые атаки на танкеры быстро сменили настроения инвесторов.
Дополнительным фактором напряжения стала ситуация в Ираке. После атак на нефтяные танкеры в территориальных водах страны Ирак был вынужден приостановить работу своих нефтяных терминалов .
Такие инциденты создают риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок , что еще больше подогревает рост цен.
Аналитики предупреждают, что если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, рынок энергоносителей может столкнуться с новой волной резкого подорожания.
