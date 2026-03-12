Нефть снова стремительно дорожает: цена Brent превысила $100 за баррель

Цена барреля нефти Brent , являющейся международным эталоном для мирового рынка, в четверг утром превысила 100 долларов за баррель . Это произошло всего через несколько дней после того, как котировки подскакивали почти до 120 долларов .

Мировые цены на нефть взлетели из-за атак Ирана на суда в Ормузском проливе

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Associated Press .

По данным агентства, цены на нефть выросли более чем на 9% на фоне ухудшения поставочной ситуации. Причиной стали атаки Ирана на коммерческие суда в районе Ормузского пролива , который является одним из важнейших транспортных коридоров для мирового энергетического рынка.

Эскалация конфликта бьет по нефтяному рынку

Ормузский пролив считается стратегическим узлом глобальной торговли энергоносителями. Через нее проходит значительная часть мировых морских поставок нефти , поэтому любые угрозы судоходству мгновенно влияют на рынок.

По информации Associated Press, последние атаки стали частью более широкой кампании Ирана, направленной на нанесение удара по мировой экономике и заставить США и Израиль прекратить войну.

Речь идет о конфликте, который начался 12 дней назад , и пока нет признаков его быстрого завершения.

Аналитики подчеркивают, что энергетические рынки очень чувствительно реагируют на геополитические риски , особенно когда они связаны с регионами, через которые проходят ключевые нефтяные маршруты.

Растет и цена американской нефти.

Вместе с Brent дорожает и американская эталонная нефть WTI .

Ее цена поднялась примерно до 95 долларов за баррель , что также свидетельствует о напряженности на мировых рынках энергоносителей.

Эксперты отмечают, что любое дальнейшее обострение конфликта может сильнее подтолкнуть цены вверх.

Прогнозы: нефть может превысить $200

Представитель центрального военного штаба Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфакари заявил, что мир должен быть готов к резкому удорожанию нефти.

По его словам, цена барреля может превысить 200 долларов , если напряжение в регионе будет расти.

Такие заявления еще больше усиливают нервозность на рынке.

Рынок остается нестабильным

Еще накануне цены демонстрировали противоположную тенденцию. По состоянию на утро среды нефть Brent стоила около 86,92 доллара за баррель .

Котировки снижались после сообщений о том, что Международное энергетическое агентство рассматривает возможность крупнейшего в истории выпуска нефти из стратегических резервов.

Это могло бы отчасти стабилизировать рынок и компенсировать возможные перебои со снабжением.

Однако новые атаки на танкеры быстро сменили настроения инвесторов.

Атаки на танкеры уже влияют на работу нефтяных портов

Дополнительным фактором напряжения стала ситуация в Ираке. После атак на нефтяные танкеры в территориальных водах страны Ирак был вынужден приостановить работу своих нефтяных терминалов .

Такие инциденты создают риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок , что еще больше подогревает рост цен.

Аналитики предупреждают, что если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, рынок энергоносителей может столкнуться с новой волной резкого подорожания.

