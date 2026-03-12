Нафта знову стрімко дорожчає: ціна Brent перевищила $100 за барель

Ціна бареля нафти Brent, яка є міжнародним еталоном для світового ринку, у четвер вранці перевищила 100 доларів за барель. Це сталося всього через кілька днів після того, як котирування підскакували майже до 120 доларів.

Світові ціни на нафту злетіли через атаки Ірану на судна в Ормузькій протоці

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, ціни на нафту зросли більш ніж на 9% на тлі погіршення ситуації з постачанням. Причиною стали атаки Ірану на комерційні судна в районі Ормузької протоки, яка є одним із найважливіших транспортних коридорів для світового енергетичного ринку.

Ескалація конфлікту б’є по нафтовому ринку

Ормузька протока вважається стратегічним вузлом глобальної торгівлі енергоносіями. Через неї проходить значна частина світових морських поставок нафти, тому будь-які загрози для судноплавства миттєво впливають на ринок.

За інформацією Associated Press, останні атаки стали частиною ширшої кампанії Ірану, яка має на меті завдати удару по світовій економіці та змусити США й Ізраїль припинити війну.

Йдеться про конфлікт, який розпочався 12 днів тому, і наразі немає ознак його швидкого завершення.

Аналітики наголошують, що енергетичні ринки дуже чутливо реагують на геополітичні ризики, особливо коли вони пов’язані з регіонами, через які проходять ключові нафтові маршрути.

Зростає і ціна американської нафти

Разом із Brent дорожчає і американська еталонна нафта WTI.

Її ціна піднялася приблизно до 95 доларів за барель, що також свідчить про напруженість на світових ринках енергоносіїв.

Експерти зазначають, що будь-яке подальше загострення конфлікту може ще сильніше підштовхнути ціни вгору.

Прогнози: нафта може перевищити $200

Представник центрального військового штабу Ірану "Хатам аль-Анбія" Ебрахім Зольфакарі заявив, що світ повинен бути готовим до різкого подорожчання нафти.

За його словами, ціна бареля може перевищити 200 доларів, якщо напруження у регіоні зростатиме.

Такі заяви ще більше підсилюють нервозність на ринку.

Ринок залишається нестабільним

Ще напередодні ціни демонстрували протилежну тенденцію. Станом на ранок середи нафта Brent коштувала близько 86,92 долара за барель.

Котирування знижувалися після повідомлень про те, що Міжнародне енергетичне агентство розглядає можливість найбільшого в історії випуску нафти зі стратегічних резервів.

Це могло б частково стабілізувати ринок і компенсувати можливі перебої з постачанням.

Проте нові атаки на танкери швидко змінили настрої інвесторів.

Атаки на танкери вже впливають на роботу нафтових портів

Додатковим фактором напруження стала ситуація в Іраку. Після атак на нафтові танкери у територіальних водах країни Ірак був змушений призупинити роботу своїх нафтових терміналів.

Такі інциденти створюють ризик перебоїв у постачанні нафти на світовий ринок, що ще більше підігріває зростання цін.

Аналітики попереджають, що якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме, ринок енергоносіїв може зіткнутися з новою хвилею різкого подорожчання.

