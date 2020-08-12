Нефть в избытке: в ОПЕК обеспокоены слишком большим падением спроса на черное золото

Мировой спрос на нефть в 2020 году сокращается больше, чем прогнозировалось ранее. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что на фоне сомнений касательно восстановления экономики в 2021 году, прогноз для рынка нефти тоже не утешительный. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные ежемесячного отчета ОПЕК, опубликованного сегодня, 12 августа.



Ожидается, что мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки в этом году, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, которое ожидалось месяц назад.

Цены на нефть рухнули, поскольку коронавирус сократил поездки и экономическую активность. В то время как некоторые страны ослабили ограничения, позволив спросу восстановиться, страх новых вспышек сдерживал цены, и ОПЕК ожидает, что эта тенденция сохранится.

ОПЕК придерживалась своего прогноза, что в 2021 году спрос на нефть восстановится на 7 миллионов баррелей в сутки, но заявила, что прогноз остается неопределенным из-за возможных факторов, которые могут оказать влияние на спрос. К таким факторам в организации относят спрос на авиаперелеты, которые могут уступить более экономичным автомобилям. Также на спрос на нефть может значительно повлиять большая конкуренция со стороны других видов топлива.

Запасы нефти выросли из-за обвала спроса. ОПЕК сообщает, что запасы в развитых странах выросли в июне до 291,2 миллиона баррелей – выше среднего пятилетнего показателя, который ОПЕК до пандемии рассматривала как желательный уровень.

Сырая нефть Brent поднялась выше 45 долларов за баррель в среду, но остается ниже уровней, необходимых многим членам ОПЕК для сбалансирования своих бюджетов.

Добыча ОПЕК снова растет

Чтобы справиться с падением спроса, ОПЕК и ее союзники, известные как ОПЕК+, согласились на рекордное сокращение поставок на 9,7 миллиона баррелей в сутки, которое началось 1 мая, в то время как Соединенные Штаты и другие страны просто заявили, что будут качать меньше.

В докладе ОПЕК говорится, что ее добыча выросла на 980 тыс. баррелей в сутки – до 23,17 млн баррелей в сутки в июле, главным образом потому, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива прекратили дополнительные добровольные сокращения, которые они сделали в июне.

ОПЕК намерена еще больше увеличить добычу в этом месяце, поскольку сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки сократится до 7,7 млн баррелей в сутки с 1 августа. Мониторинговая группа министров ОПЕК+ соберется в следующий вторник для обсуждения ситуации на рынке, и пока нет никаких предложений о корректировке соглашения.

В докладе также прогнозируется, что спрос на нефть ОПЕК будет ниже, чем ожидалось в этом и следующем годах, поскольку предложение растет из-за пределов группы и из-за снижения прогноза спроса на 2020 год.

ОПЕК заявила, что спрос на ее нефть в этом году составит в среднем 23,4 млн баррелей в сутки, что на 400 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза. Это говорит о том, что рынок может перейти в профицит, если объем добычи ОПЕК вырастет в августе, как того требует соглашение ОПЕК+.

Напомним, цены на нефть отреагировали на слабый доллар и падение запасов в США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!