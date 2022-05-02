Некоторые украинские морские порты закрывают: что известно

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Козлова Альбіна
В Украине закрывают морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска, Херсона. Такое решение принял Кабинет Министров. Порты будут законсервированы, пока не будет восстановлен за ними контроль со стороны украинского правительства, ведь Украина, учитывая угрозу в море со стороны российского флота, не может обеспечивать надлежащий уровень безопасности судоходства.
Фото Фейсбук
Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры "О закрытии морских портов" №256 уже зарегистрировали в Минюсте 29 апреля 2022 года под №470/37806. Вступает в силу приказ с момента его опубликования.
Из-за боевых действий на территории Украины невозможно в этих портах обслуживать суда и пассажиров, проводить хозяйственную деятельность, обеспечивать охрану природной среды из-за угрозы для жизни и здоровья со стороны российских оккупантов. Эти порты расположены на временно оккупированных территориях и в блокадном Мариуполе.
После победы и деоккупации территорий работа морских портов и украинского судоходства в акватории рядом с ними будет возобновлена.
Как сообщал портал, народные депутаты разрабатывают законопроект о зонировании территории Украины в зависимости от протекания боевых действий. В Украине предлагается ввести зонирование территорий для более эффективного развития и поддержки бизнеса и объектов инфраструктуры. Об этом сообщают в пресс-службе партии "Слуга народа".
Также мы писали, что глава USAID считает, что в войну в Украине по последствиям можно назвать мировой. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что война Украины с россией уже имеет последствия для мирового сообщества.
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