Некоторые украинские морские порты закрывают: что известно

Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры "О закрытии морских портов" №256 уже зарегистрировали в Минюсте 29 апреля 2022 года под №470/37806. Вступает в силу приказ с момента его опубликования.



Из-за боевых действий на территории Украины невозможно в этих портах обслуживать суда и пассажиров, проводить хозяйственную деятельность, обеспечивать охрану природной среды из-за угрозы для жизни и здоровья со стороны российских оккупантов. Эти порты расположены на временно оккупированных территориях и в блокадном Мариуполе.

После победы и деоккупации территорий работа морских портов и украинского судоходства в акватории рядом с ними будет возобновлена.

Как сообщал портал, народные депутаты разрабатывают законопроект о зонировании территории Украины в зависимости от протекания боевых действий. В Украине предлагается ввести зонирование территорий для более эффективного развития и поддержки бизнеса и объектов инфраструктуры. Об этом сообщают в пресс-службе партии "Слуга народа".

Также мы писали, что глава USAID считает, что в войну в Украине по последствиям можно назвать мировой. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что война Украины с россией уже имеет последствия для мирового сообщества.