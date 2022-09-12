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Несмотря на дефицит госбюджета, Кабмил выделил 110 млн грн на комплекс посольства в Турции

Деньги необходимы, чтобы достроить комплекс посольства Украины в Турции

сегодня, 17:30
Автор:

Давиденко Евгения
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Кабинет министров предоставил Министерству иностранных дел 110 033 тыс. грн из резервного фонда госбюджета в рамках программы "Функционирование иностранных дипломатических учреждений Украины и расширение сети собственности Украины для нужд этих учреждений".

Несмотря на дефицит госбюджета, Кабмил выделил 110 млн грн на комплекс посольства в Турции

Флаг Турции

Об этом свидетельствует распоряжение правительства №793 от 7 сентября.

Согласно документу, средства необходимы, чтобы обеспечить завершение строительства комплекса посольства Украины в Турецкой Республике, начатого согласно распоряжению от 2021 года.

Ранее в интервью "Комментариям" руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий рассказал, что по оценкам правительства, ежемесячные расходы бюджета (включая выплаты по долгам) превышают свои доходы бюджета примерно на 5 млрд долларов.

С начала войны по начало осени мы получили 17,4 млрд долларов грантов и кредитов от международных доноров. Но этого хватает, чтобы покрыть 55% потребности в дополнительном финансировании госбюджета. Недостающее финансирование покрывается эмиссией гривны НБУ путем выкупа военных облигаций. Украина рассчитывает на новую программу МВФ. Кроме того, Фонд может предоставить Украине и странам, пострадавшим из-за роста цен на продовольствие из-за войны, экстренную помощь.

Как известно, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал обвинение президента рф владимира путина о том, что украинское зерно после разблокирования портов экспортируется не в беднейшие страны, а в Европу, то есть в развитые страны. Хотя, подчеркнул он, в основе идеи формирования "зернового коридора" лежит тема поддержки беднейших стран на фоне продовольственного кризиса. 



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vydilennia-koshtiv-z-rezervnoho-a793r
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