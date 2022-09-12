Несмотря на дефицит госбюджета, Кабмил выделил 110 млн грн на комплекс посольства в Турции

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Давиденко Евгения
Кабинет министров предоставил Министерству
иностранных дел 110 033 тыс. грн из резервного фонда госбюджета в рамках программы
"Функционирование иностранных дипломатических учреждений Украины и расширение
сети собственности Украины для нужд этих учреждений".
Флаг Турции
Об этом свидетельствует распоряжение
правительства №793 от 7 сентября.
Согласно документу, средства необходимы, чтобы обеспечить завершение строительства комплекса посольства Украины в Турецкой Республике, начатого согласно распоряжению от 2021 года.
Ранее в интервью "Комментариям" руководитель
аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий рассказал, что по
оценкам правительства, ежемесячные расходы бюджета (включая выплаты по долгам)
превышают свои доходы бюджета примерно на 5 млрд долларов.
С
начала войны по начало осени мы получили 17,4 млрд долларов грантов и кредитов
от международных доноров. Но этого хватает, чтобы покрыть 55% потребности в
дополнительном финансировании госбюджета. Недостающее финансирование
покрывается эмиссией гривны НБУ путем выкупа военных облигаций. Украина рассчитывает на новую программу МВФ. Кроме того, Фонд может
предоставить Украине и странам, пострадавшим из-за роста цен на продовольствие
из-за войны, экстренную помощь.
Как известно, недавно президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал обвинение президента рф владимира путина о
том, что украинское зерно после разблокирования портов экспортируется не в
беднейшие страны, а в Европу, то есть в развитые страны. Хотя, подчеркнул он, в
основе идеи формирования "зернового коридора" лежит тема поддержки
беднейших стран на фоне продовольственного кризиса.
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