kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

20804.83

ETH/USD

623.56

LTC/USD

89.86

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.13

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Несмотря на пандемию: самые богатые люди планеты увеличили свое состояние на 20%
commentss НОВОСТИ Все новости

Несмотря на пандемию: самые богатые люди планеты увеличили свое состояние на 20%

Рекордсменом среди американских бизнесменов по наращиванию состояния в этом году стал Илон Маск

сегодня, 22:07
Автор:

Любовь Блажко

В современном мире есть категория людей, для которых всеобщий экономический спад и пандемия коронавируса не является веской причиной для того, чтобы перестать увеличивать свой капитал. Журнал Forbes сообщил, что за этот год свои доходы увеличили более 2200 миллиардеров во всем мире. 

Несмотря на пандемию: самые богатые люди планеты увеличили свое состояние на 20%

Илон Маск. Фото: kubnews.ru

Согласно полученным данным, состояние предпринимателей оценивалось в $11,4 трлн по состоянию на 11 декабря. 

Состояние 600 американских миллиардеров выросло на $560 миллиардов и достигло $4 триллионов. Это произошло благодаря росту фондовых индексов – S&P 500 увеличился в этом году на 13%, а Nasdaq – на 38%. 

На первом месте в опубликованном рейтинге оказался изобретатель Илон Маск. Ему удалось добавить в свой бюджет 110 миллиардов благодаря росту акций Tesla на 630%. Общее его состояние оценивается в 137 миллиардов долларов, он занимает 3 место в рейтинге самых богатых людей Земли. 

Стоит также отметить, что рекордно быстрыми темпами наращивали свое состояние китайские миллиардеры. Они разбогатели на $750 миллиардов, добавив 60% к состоянию прошлого года. 

А на 3 месте по росту прибыли за 2020 год оказались французские предприниматели. Им удалось увеличить свой капитал на $95 миллиардов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, названы самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. В сети назвали две самые высокооплачиваемые вакансии, средняя зарплата которых стартует от 50 тысяч в месяц. Программисты и разработчики – представители этих профессий могут рассчитывать на такое вознаграждение. Но больше всех получают именно разработчики, которые владеют языком программирования С++. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.com/sites/chasewithorn/2020/12/16/the-worlds-billionaires-have-gotten-19-trillion-richer-in-2020/?sh=48b9a77a7386
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ