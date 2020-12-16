Несмотря на пандемию: самые богатые люди планеты увеличили свое состояние на 20%

В современном мире есть категория людей, для которых всеобщий экономический спад и пандемия коронавируса не является веской причиной для того, чтобы перестать увеличивать свой капитал. Журнал Forbes сообщил, что за этот год свои доходы увеличили более 2200 миллиардеров во всем мире.

Илон Маск. Фото: kubnews.ru

Согласно полученным данным, состояние предпринимателей оценивалось в $11,4 трлн по состоянию на 11 декабря.

Состояние 600 американских миллиардеров выросло на $560 миллиардов и достигло $4 триллионов. Это произошло благодаря росту фондовых индексов – S&P 500 увеличился в этом году на 13%, а Nasdaq – на 38%.

На первом месте в опубликованном рейтинге оказался изобретатель Илон Маск. Ему удалось добавить в свой бюджет 110 миллиардов благодаря росту акций Tesla на 630%. Общее его состояние оценивается в 137 миллиардов долларов, он занимает 3 место в рейтинге самых богатых людей Земли.

Стоит также отметить, что рекордно быстрыми темпами наращивали свое состояние китайские миллиардеры. Они разбогатели на $750 миллиардов, добавив 60% к состоянию прошлого года.

А на 3 месте по росту прибыли за 2020 год оказались французские предприниматели. Им удалось увеличить свой капитал на $95 миллиардов.

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