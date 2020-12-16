Несмотря на убытки, турфирмы и салоны красоты остаются без помощи от государства из-за карантина

Как стало известно от советника Киевской туристической ассоциации Антона Тараненко, за время карантина только в столице сократили около 3 тысяч сотрудников.



Известно, что организаторы путешествий в основном работают по КВЭДу о работе турфирм и туроператоров, однако государство не включило его в перечень сфер деятельности, которым компенсируют убытки. Поэтому без 8 тыс. гривен остаются не только предприниматели, но и обычные работники, которых пришлось уволить. Туристические объединения уже обращаются к властям с требованием исправить ситуацию.



По словам представителя сферы туризма, закрытие границ ничего позитивного не принесло, поскольку в этом году Киев посетили только до 500 тысяч иностранцев, хотя в прошлом году их было в 4 раза больше. Каждый турист в среднем тратил в Киеве по 120 евро в день. Поэтому компании недосчитались прибыли, а государство – огромных налогов.



Кроме того, государство отказывает в выплатах индустрии красоты.

К слову, огромное количество салонов красоты не работало весной и были закрыто во время карантина выходного дня, но правительство по какой-то причине посчитало, что этот вид бизнеса не особо пострадал от ограничений.

Ранее "Комментарии" писали о том , что украинцы уже начали получать отказы в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином. Малые предприниматели жалуются, что основная причина отказа – несоответствие классификации видов экономической деятельности.

Кроме того, порталу стало известно , что Министерство здравоохранения за сэкономленные на закупках для онкобольных средства планирует купить вакцину от COVID-19.





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