Несмотря на войну, дизельный завод Аурум Груп выпустил 49 полувагонов в 2022 году

По результатам работы в 2022 году предприятие "Дизельный завод" увеличило объем производства в 2,5 раза. Благодаря заказам, полученным предприятием в конце 2021 года, завод сумел улучшить показатели по производству полувагонов в военном 2022 году. Следовательно, если в 2021 году удалось реализовать 19 единиц, то в 2022-м – 49 единиц, а также ремонтники выполнили 700 ремонтов. Об этом рассказал гендиректор Аурум Групп Андрей Жарий.

Дизельний завод Аурум Груп

"Дизельный завод", входящий в пятерку производителей железнодорожных грузовых вагонов в Украине, платит налоги и заработную плату всем работникам, включая мобилизованных и продолжает активно помогать военным и городу: "Мы поддерживаем бюджеты государства и города, платя налоги в полном объеме. Без задержек выплачиваем и заработную плату всем работникам и семьям мобилизованных", – прокомментировала владелица Группы Алена Лебедева, – "Несмотря на общий шок экономики, предприятие не останавливало работу, мы сразу включились в помощь местным военным. Закупали топливные пеллеты, сирены для оповещения населения, железобетонные блоки и поддоны для устройства блок-постов, выделяли помещения для временного проживания людей и т.д.".

ООО "Дизельный завод", являющееся частью многопрофильной промышленно-инвестиционной группы, располагается в Днепропетровской области и является одним из немногих предприятий Украины, обеспечивающим полный цикл ремонта подвижного состава.

На мощностях заводов Аурум Групп имеют возможность проходить ремонт до 2000 полувагонов ежегодно.

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