Несмотря на войну, дизельный завод Аурум Груп выпустил 49 полувагонов в 2022 году

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Кравцев Сергей
По результатам работы в 2022 году предприятие "Дизельный завод" увеличило объем производства в 2,5 раза. Благодаря заказам, полученным предприятием в конце 2021 года, завод сумел улучшить показатели по производству полувагонов в военном 2022 году. Следовательно, если в 2021 году удалось реализовать 19 единиц, то в 2022-м – 49 единиц, а также ремонтники выполнили 700 ремонтов. Об этом рассказал гендиректор Аурум Групп Андрей Жарий.
Дизельний завод Аурум Груп
ООО "Дизельный завод", являющееся частью многопрофильной промышленно-инвестиционной группы, располагается в Днепропетровской области и является одним из немногих предприятий Украины, обеспечивающим полный цикл ремонта подвижного состава.
На мощностях заводов Аурум Групп имеют возможность проходить ремонт до 2000 полувагонов ежегодно.
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