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Несмотря на войну, украинские аграрии начали экспорт в 12 стран мира: что и куда

Прошлый год был плодотворным для Украины с точки зрения расширения рынков сбыта агропродукции.

сегодня, 15:30
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Автор:

Давиденко Евгения

Несмотря на ограничения визитов иностранных инспекторов в нашу страну, было согласовано 22 формы международных ветеринарных сертификатов на экспорт продукции, которая является объектом государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Несмотря на войну, украинские аграрии начали экспорт в 12 стран мира: что и куда


В частности, продукция отечественных агропроизводителей в прошлом году впервые появилась в продаже в 12 странах мира. Так, в

Албании – мясные полуфабрикаты, в Грузии – улитки для потребления человеком, в Доминикане – молоко и молочные продукты, в

Израиле – декоративная пресноводная рыба, живые кролики, жевательные предметы для домашних животных, свежие замороженные кожи и шкуры, а также обработанные кожи и шкуры. 


На рынки и в маркеты Канады попали мясо птицы и продукты из него украинского производства, в Кению – молоко и молочные продукты, Северную Македонию – жевательные предметы, консервированные корма для домашних животных, а также сырые корма для домашних животных для непосредственной реализации или побочные. Корма для домашних животных тоже появились в Сингапуре. Тем временем, Сербия начала покупать отечественные инкубационные яйца, консервированные корма и переработанные корма для домашних животных.


Турция с 2022 г. открыла импорт продуктов переработки животного белка (не для потребления человеком) и рыбных продуктов из Украины. В Пакистан стали поставлять столовые яйца.


Вместе с тем в Черногорию наши аграрии положили начало поставкам полуфабрикатов, предназначенных для потребления человеком, а также

мясные субпродукты.


Как отметили в ведомстве, за 2022 год увеличилось количество предприятий – производителей продуктов животного происхождения, имеющих право на экспорт в страны Европейского Союза. Сейчас их 432, что на 53 больше, чем было в начале прошлого года.

Всего за весь 2021 год такое право получили 23 предприятия.




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